數位銀行倒閉釀金融風暴 300萬人無法領錢 巴拉圭總統辭職

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因Ueno Bank倒閉遭接管引爆嚴重金融危機，已正式宣告辭去總統職務。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 巴拉圭因Ueno Bank遭接管引爆金融危機，近300萬存戶受影響；總統潘尼亞宣布辭職後又遭國會一致彈劾，政局劇烈震盪。

南美洲巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因數位銀行Ueno Bank倒閉遭接管，引爆嚴重金融危機，已正式宣告辭去總統職務。該起金融風暴波及近300萬名存戶，並引發巴拉圭政局劇烈動盪。

中央社綜合法新社報導，潘尼亞5日透過社群平台X發布一段長達2分20秒的告別影片宣布此一決定，並表示辭職是為了維持國家的「穩定」。他表示：「我深信沒有任何職位能凌駕於巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗過，我也想向大家道歉。我從未想辜負大家對我的信任。」

美聯社報導，在潘尼亞宣布請辭後不久，眾議院以78票贊成、0票反對，全體一致表決通過彈劾他，並由副總統阿里亞納（Pedro Alliana）接任國家領導人。

這起金融風暴源於巴拉圭中央銀行於3日以資本嚴重不足為由接管Ueno Bank，目的是保護存戶與維持金融體系穩定。然而，此舉導致全國近300萬名存戶（包含許多退休人士）無法提領存款。

連續數日，首都亞松森的銀行分行前排起蜿蜒長龍，憤怒的群眾發起示威抗議並與警方爆發衝突，警方甚至動用催淚瓦斯與水砲試圖驅散人群。

隨著民怨沸騰，反對派國會議員4日對潘尼亞提出彈劾，指控他在監管及退休基金相關決策上偏袒Ueno Bank。雖然潘尼亞已於去年出售該銀行控股集團的股份，但爭議仍持續延燒。甚至連潘尼亞所屬的執政黨「紅黨」（Colorado Party）也倒戈支持免職，執政黨眾議員艾吉列拉（Alejandro Aquilera）指出，面對超過300萬名巴拉圭人感到遭背叛與欺瞞的慘況，國會無法視而不見。

儘管潘尼亞先前曾要求央行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）辭職下台，並緊急頒布法令規定須在5個工作天內退還大部分款項給存戶。然而，這些措施仍不足以平息民怨。數百名示威者在亞松森要求潘尼亞下台，並與警方爆發衝突，警方對群眾動用催淚瓦斯和水砲。

潘尼亞在2023年就任總統前，曾擔任財政部長。