C羅告別23年葡國腳生涯 234場、攻146球創世界紀錄 獨缺世界盃

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度正式宣布退出葡萄牙國家隊，歸還7號球衣。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 41歲的C羅透過影片宣布退出葡萄牙國家隊，結束23年國際賽生涯；他以234場、146球創下男子國際足球史最高紀錄，卻始終未能帶隊奪得世界盃。

葡萄牙 足球巨星C羅 （Cristiano Ronaldo）於5日透過個人社交平台發布長達5分鐘的影片，正式宣布以41歲之齡退出葡萄牙國家隊，為長達23年的國際賽生涯畫下句點。C羅在影片中讀出告別信表示：「各位葡萄牙同胞，到了該交還葡萄牙隊7號球衣的時候了。」

C羅自2003年8月20日以18歲之齡首次代表葡萄牙隊上陣，至今共代表國家隊出賽234場、攻入146球，兩項數據皆創下男子國際足球史上的最高紀錄。他在告別信中寫道：「這不是個容易的決定，有些決定不只靠理智，也要聽從自己的心。這段始於2003年8月、永遠改變我人生的旅程已到了終點。」

他還感謝隊友、教練與家人的支持，並特別對球迷溫情告白：「如果我的某個進球曾讓你們忘掉煩心事、或為國家感到驕傲，那這一切就都值得。感謝你們這23年來的信任，讓我實現始於馬德拉島小男孩的夢想。」

C羅國家隊生涯的最輝煌時刻，莫過於2016年以隊長身分率領葡萄牙擊敗地主隊法國，奪得隊史首座歐洲國家盃冠軍，隨後亦曾兩度奪得歐國聯冠軍。然而，隨著年歲漸長，C羅近年在國家隊的影響力下滑。在今年的世界盃 中，他雖攻入3球，但葡萄牙最終於16強遭西班牙淘汰。

今年10月，C羅因在歐洲國家聯賽比賽中未獲得上場機會，與總教練赫素斯（Jorge Jesus）爆發衝突並擅離訓練營，隨後遭到禁賽30天。儘管此前曾傳出他有意重返球隊，但5日的聲明確認他已永遠告別國家隊戰袍。

綜觀其國家隊生涯，C羅創下連續六屆世界盃皆有進球的史無前例紀錄，但他隨葡萄牙出戰6屆世界盃的最佳成績僅為2006年的殿軍，從未晉級決賽。隨著宿敵梅西於2022年卡達世界盃率領阿根廷封王，未能帶領葡萄牙問鼎大力神盃，無疑成為這位傳奇球星榮耀生涯中最難掩飾的遺憾。