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也是巴布狄倫歌迷 教宗梵蒂岡接見贈念珠 傳奇歌手回贈自傳

編譯中心／綜合5日電
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美國傳奇歌手巴布狄倫（左）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（右）私人接見。（美聯社...
美國傳奇歌手巴布狄倫（左）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（右）私人接見。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國傳奇歌手巴布狄倫造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世短暫私人接見，雙方互贈念珠與自傳，並因反核立場與音樂淵源引發關注。

美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見。巴布狄倫身穿黑色連帽上衣與外套，並戴著黑色手套，與一身白袍、頭戴白色小圓帽的教宗會面。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，這次會面相當短暫，兩人僅簡短寒暄及輕鬆交談幾句。71歲的教宗送給巴布狄倫一串玫瑰念珠，85歲的巴布狄倫則以自傳回贈。

巴布狄倫於1963年發行首張專輯，並於2016年獲頒諾貝爾文學獎。來自芝加哥、身為首位美國籍教宗的良十四世是巴布狄倫的歌迷。教宗曾在今年7月出版的一本書籍序言中，引用巴布狄倫1963年的反核抗議歌曲「Go Away You Bomb」；良十四世則曾批評伊朗戰爭，並強調天主教會反對核武的立場。

路透報導，以協助教廷與文化圈人士建立關係聞名的梵蒂岡官員、耶穌會神父習安東（Antonio Spadaro）在社群平台Instagram上表示，他協助安排這次會面。

他說：「很難不為能參與這場具有真正歷史意義的會面而感到激動。走過宗座宮的每一步，讓人感覺任何事情都有可能發生。」

這並非巴布狄倫首次與教宗會面。他曾於1997年在義大利波隆那（Bologna）一場由教宗若望保祿二世（John Paul II）主持的青年祈禱守夜活動中，獻唱「Blowin’ in the Wind」、「Knockin’ on Heaven’s Door」及「A Hard Rain’s A-Gonna Fall」等歌曲。

若望保祿二世當時引用「Blowin’ in the Wind」的著名歌詞說：「你問我：一個人必須走過多少條路，才能被稱為真正的人？我的答案是：一條！人只有一條道路，那就是基督，祂說：『我就是道路。』」

梵蒂岡官方報紙也證實這場會面，以狄倫的本名稱呼他，表示教宗「私下接見羅伯特艾倫齊默曼先生（Robert Allen Zimmerman）」

美國傳奇歌手巴布狄倫（右）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（左）私人接見。（美聯社...
美國傳奇歌手巴布狄倫（右）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（左）私人接見。（美聯社）

精華 FAQ

  • 教宗良十四世送給巴布狄倫一串玫瑰念珠，巴布狄倫則回贈自己的自傳。這場會面時間不長，但被梵蒂岡與相關人士視為具歷史意義的交流。

  • 因為良十四世是巴布狄倫的歌迷，還曾在書籍序言引用他的反核歌曲；加上巴布狄倫是諾貝爾文學獎得主，兩人互動兼具宗教、文化與音樂象徵。

  • 他曾在1997年義大利波隆那的青年祈禱守夜活動中獻唱多首經典歌曲，包括《Blowin’ in the Wind》等，當時若望保祿二世也引用了其中歌詞。

梵蒂岡 教宗 良十四世

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