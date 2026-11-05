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法國1銀行遭網攻失竊1億歐元 主流機構遇駭歐洲首見

中央社／巴黎5日綜合外電報導
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法國阿爾凱亞互助信貸銀行5日表示，駭客在一次網路攻擊中竊走約1億歐元（約1.16...
法國阿爾凱亞互助信貸銀行5日表示，駭客在一次網路攻擊中竊走約1億歐元（約1.16億美元），目前正全力追回這筆款項。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

法國阿爾凱亞互助信貸銀行遭網攻失竊約1億歐元，銀行已暫停部分交易並追查款項，檢方也已介入調查。

法國阿爾凱亞互助信貸銀行今天表示，駭客在一次網路攻擊中竊走約1億歐元（約1.16億美元），目前正全力追回這筆款項。這是主流銀行遭網路罪犯成功盜走巨額資金的罕見案例。

路透報導，這起網攻事件於昨天曝光。加密貨幣交易所幣安（Binance）上周才遭竊取63億美元，歐洲也出現一波針對連網冰箱的網路攻擊。法國檢察官表示，已就這起竊案展開調查。

阿爾凱亞互助信貸銀行（Credit Mutuel Arkea）發布聲明表示，攻擊者利用屬於這家銀行的帳戶進行「詐欺性交易」，並稱被竊資金並非加密貨幣，但在得手後可能已被轉換為虛擬資產。

作為預防措施，銀行一度暫停部分交易，導致部分匯款作業延誤，但強調客戶資產並未受到影響。

對於有媒體報導指阿爾凱亞互助信貸銀行的網路銀行子公司Fortuneo是本次網攻的入侵點，發言人予以駁斥，稱子公司及客戶帳戶均未牽涉其中。

資安專家向路透表示，儘管網攻相當常見，但銀行實體資金在虛擬世界中遭直接竊走仍屬罕見。

資安工程公司RedSecLabs執行長巴洛赫（Rafay Baloch）指出，互助信貸銀行遭遇的這起攻擊在歐洲堪稱史無前例。

巴洛赫說：「我們看到很多針對應用層的複雜攻擊，以及針對銀行機構發動的高明社交工程攻擊。」

精華 FAQ

  • 遭駭的是法國阿爾凱亞互助信貸銀行。該行表示，駭客透過其帳戶進行詐欺性交易，竊走約1億歐元，並正全力追查資金流向與後續去處。

  • 銀行指出，被竊資金並非加密貨幣，但在得手後可能已被轉換為虛擬資產。由於交易是利用銀行自有帳戶進行，因此目前正追蹤可能的轉移路徑。

  • 資安專家認為，銀行實體資金在虛擬世界中被直接盜走相當少見，甚至被稱為歐洲首見。銀行已暫停部分交易，法國檢察官也已就此展開調查。

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