美期中選舉共和黨慘敗 歐洲憂淪川普出氣筒、烏可望喘口氣

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選後民主黨重掌國會，雖可牽制川普部分施政，但歐洲仍擔心遭加碼施壓，烏克蘭則可能獲更多支持卻難及時解困。

隨民主黨在美國2026期中選舉 壓倒性奪回國會參、眾兩院，這場華府權力板塊消長也直接涉及歐洲敏感神經。POLITICO政治新聞網分析美國期中選後可能對跨大西洋關係的牽動。

POLITICO引述資深觀察人士分析，歐洲淪川普 出氣筒的可能性不低。曾任德國資深外交官、長期擔任慕尼黑安全會議（MSC）主席的伊辛格（Wolfgang Ischinger）警告：「我們須做好心理準備，即將到來的恐非更和諧的跨大西洋關係，而是更多摩擦，甚至是川普對歐洲提出更多要求。」

民主黨掌控國會後，固然可透過預算撥款程序、發動更多嚴格聽證與調查及在立法中附加更嚴條件來牽制白宮。然而美國總統依憲法在外交、國防及貿易政策上擁有極大的自由裁量權，川普過去更毫不避諱以行政命令或爭議性法律手段繞過國會。

前美國副總統賀錦麗的國家安全顧問戈登（Phil Gordon）說：「川普手握軍隊指揮權，掌握關稅及貿易談判，擁有話語權優勢。即使民主黨拿下國會兩院，他仍能否決法案。」

報導指這意味在國內跛腳的川普，很可能想藉國際舞台證明自己仍是老大，美、歐對立可能加劇。川普與「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營過去常將矛頭對準歐洲；如今在所剩兩年任期內，川普施壓歐洲恐只會「油門踩到底」。

多數民主黨重量級人士一向支持援助烏克蘭，重掌國會後就能開始創造有利條件，逼川普政府協助烏克蘭。

然而，英國皇家國際事務研究所（Chatham House）所長馬杜斯（Bronwen Maddox）提醒，外界不應期待烏克蘭總統澤倫斯基能「瞬間減壓」。

她說：「即使民主黨決定開始向基輔運送更多物資與資金，程序走完往往也需好幾個月甚至好幾年。」眼下面對俄軍持續轟炸，烏克蘭亟需愛國者飛彈等防空系統以撐過嚴冬，時效上恐難解燃眉之急。

川普一直將自己塑造成和平總統，宣揚自己終止8場國際衝突。他曾表示俄烏戰爭本應該是最容易達成和平協議的衝突，如今卻愈來愈常將無法達成協議的責任歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基。

前美國外交官佛克爾（Kurt Volker）認為退出北約或大幅削減駐歐美軍的舉動，在國內得不到民主、共和兩黨及主流媒體支持，川普往往「雷聲大、雨點小」。但不排除川普仍可能無視基輔與歐洲抗議，片面解除制裁並與俄羅斯重啟商業交易。

佛克爾直言：「他若單方面指示美國財政部停止執行制裁，並尋求與俄羅斯達成更多能源協議，甚至一直在與普亭討論讓美國大型企業重返俄羅斯市場，這些我全不意外。」

對川普而言，無論是重啟軍事打擊逼德黑蘭讓步，或是直接抽身將爛攤子丟出，川普幾已無完美解方。若選後重啟軍事行動導致油價再次飆漲，固然在美國極度不得民心，但考量到期中選舉慘敗已成定局，白宮短期內已無選舉包袱。

除非川普能與伊朗達成和平協議並重開荷莫茲海峽，否則這場戰事將持續推升歐洲電價與生活成本，進而衝擊歐洲各國政局，尤其法、義、波蘭、西班牙4個歐盟核心成員都將在2027年舉行全國性大選。

分析認為還有一種可能，是美國政壇陷入激烈的政治鬥爭，華府忙於內耗，導致川普與民主黨都無暇專注其他事務，包括外交政策。