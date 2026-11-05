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法又遭網攻 銀行被盜1.3億元、血庫飆110℃ 全歐高度警戒

編譯中心／綜合4日電
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法國血庫發生網攻事件，冷庫溫度竟被改為攝氏110度，圖為血漿袋示意圖。(美聯社)
法國血庫發生網攻事件，冷庫溫度竟被改為攝氏110度，圖為血漿袋示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國銀行與血庫相繼遭網攻，前者傳出巨額詐欺交易，後者冷庫溫度被惡意竄改，事件引發歐洲企業對冷藏與金融系統的資安警戒。

法國一家銀行4日表示，該行遭到網攻，導致詐欺交易得以進行，據傳涉案金額達1億3300萬美元；無獨有偶，法國血庫也發生網攻事件，冷庫溫度竟被改為攝氏110度。

中央社引述法新社報導，法國地方銀行「阿爾凱亞互助信貸銀行」（Credit Mutuel Arkea）是金融服務業巨擘法國互助信貸銀行（Credit Mutuel）旗下機構，在法國西部營運。該行表示，攻擊行為「已受到控制」，客戶「不會蒙受財務損失」。

阿爾凱亞表示：「我們的團隊在偵測到攻擊後立即動員，並基於預防措施，決定暫停部分交易，以確保營運安全，並防止進一步的詐欺活動。」並稱，「待最後檢查及安全措施完成後，這些交易將在最佳安全條件下盡快恢復。」

銀行未透露攻擊是如何進行、也未說明幕後黑手可能是誰，更未確認損失金額。此金額最初由獨立調查員ZachXBT揭露，隨後被各大媒體廣泛報導。

ZachXBT專門追查區塊鏈上的資金流，而區塊鏈是支撐加密貨幣交易運作的系統。他本周稍早在他的社群媒體帳號揭露這起詐欺案。這位匿名的網路偵探還指出，被竊資金透過多個在加密貨幣交易平台開設的帳戶進行轉移。

近日歐洲各企業已提高警戒，因各地超市的冰箱與冷凍櫃疑似遭駭客攻擊，造成混亂。而法國當局4日表示，存放捐贈血液的冷庫也發生網攻事件。

法國國家血液中心（EFS）表示，2日一家冷凍設備服務供應商遭遇「資安事件」，導致3個據點的監控及控制系統受影響。

根據法國「鴨鳴報」，這些低溫儲存設施存放的是血液檢體，以及供輸血和製藥使用的血漿袋，冷庫原本設定的溫度為攝氏零下30度，竟被改為攝氏110度。

不過，法國國家血液中心表示，這起事件「未造成健康影響」，也沒有接獲「血液製品損失」的通報。

歐洲近日發生一連串超市冷藏與冷凍設備遭駭客攻擊，而引發混亂，全歐洲企業目前仍高度警戒。

精華 FAQ

  • 遭攻擊的是阿爾凱亞互助信貸銀行，為法國互助信貸銀行旗下機構。外界傳出此案涉及約1億3300萬美元的詐欺交易，但銀行未正式確認損失金額。

  • 銀行表示攻擊已受到控制，並為防止進一步詐欺，先暫停部分交易。官方強調，待完成最後檢查與安全措施後再恢復運作，客戶不會蒙受財務損失。

  • 法國國家血液中心指出，冷凍設備服務供應商遭遇資安事件，影響3個據點的監控與控制系統，冷庫溫度甚至被改成110度，但未造成健康影響。

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