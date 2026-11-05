金正恩擴張海軍、視察造船廠 誓言打造最強萬噸級軍艦

北韓領導人金正恩4日視察南浦造船廠，矢言打造出「最先進、最強大的軍艦」。（朝中社）

AI摘要 文章摘要整理： 金正恩視察南浦造船廠時強調要建造最強萬噸級軍艦，北韓也持續升級海軍與試射武器，並以美韓威脅為由推動軍力外擴。

北韓 中央通信社（KCNA）4日報導，北韓領導人金正恩 視察南浦造船廠時，矢言打造出「最先進、最強大的軍艦」；與此同時，平壤 正加速推動一項雄心勃勃的海軍擴張計畫。

中央社引述法新社報導，北韓近年迅速升級海軍實力，首艘自製5000噸級驅逐艦已正式入列服役，還測試了艦載飛彈。金正恩也承諾為海軍艦隊配備核武，並建造更大型的萬噸級軍艦。

平壤當局表示，擴張海軍實力是為了因應美國和南韓的威脅。北韓正在研發各種武器，企圖將從傳統的近海防禦加速邁向遠洋打擊，將軍事觸角延伸至更遠海域。

根據報導，金正恩表示，「近期浮現的地緣政治局勢以及敵對勢力的敵對行徑」，凸顯北韓「有必要擁有最先進、最強大的軍艦」。

金正恩指出，目前建造中的軍艦配備了「全球其他任何國家都不具備的作戰能力」，並強調這種龐大作戰火力集結具有「重大軍事意義」。

金正恩視察這艘軍艦後表示，「非常滿意」，並稱其性能「與去年建造的驅逐艦不可相提並論」。

另據路透報導，南韓國防部4日指出，北韓向東部外海發射不明飛行物，似乎是平壤近期最新一次展現軍事實力的行動。北韓今年來進行一系列武器測試，包括發射一枚飛行距離超過900公里的飛彈，以及測試極音速飛彈。

南韓公布這項消息之際，外界認為這可能是北韓過去一個月內第4次飛彈試射。就在數小時前，北韓領導人金正恩的妹妹金與正表示，除非美國放棄她所稱的敵對政策，否則北韓不會與華府展開對話。

針對美國聯邦調查局（FBI）指控北韓涉及加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭事件，金與正再次否認平壤是幕後黑手。