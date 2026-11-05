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「上學非打仗」巴黎家長守門反學生封校 怨近1月未正常上課

編譯中心／綜合4日電
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法國學生示威潮延燒，面對封校的抗議行為，逐漸衍生成家長與學生的價值觀對峙。圖為3...
法國學生示威潮延燒，面對封校的抗議行為，逐漸衍生成家長與學生的價值觀對峙。圖為3日上午巴黎北部巴爾札克國際學校校門前，家長、學生、警察對封校行動形成三方僵持。想進校的學生，只能從人龍縫隙中鑽入校園。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

巴黎一所高中前，家長與示威學生在警方維持下對峙，家長堅持讓孩子上課，學生則持續封校抗議，法國高中抗爭也已擴及全國41所高中。

法國高中生示威延燒，3日在學生連假過後，在巴黎北部一所高中的校門前，呈現三方僵持：欲封鎖校門的示威高中生、欲讓未成年子女進校上課的家長、以及防止衝突的警察。想進校的學生，只能從人龍縫隙中鑽入校園。

一位家長表示：「我要我的兒子去高中上學，而非去打仗」。示威學生表示：「很多同學原本也想參與封校，卻因父母在場被迫進校」。

這所位在巴黎北部17區的巴爾札克國際學校，涵蓋國中、高中、大學預備班及成人進修課程，擁有近2000名學生、約250名教師。

2日，因示威學生曾以垃圾桶等障礙物成功封鎖校門，阻止學生進入（但校內職員仍可工作），引起該校家長自3日起集結，為讓每日首堂課時間不一的學生順利入校，他們以每小時約30人輪班的方式，自上午7時起，與示威學生在校門前對峙。警方也自清晨6時便派駐15人維持秩序，避免衝突。

示威學生部分來自該校，甚至可能是這些家長子女的同班同學。

根據巴黎人報報導，法國教育部指出，諸聖節假期（Toussaint, 自10月17日起至11月1日）結束後的2天，全國共有41所高中出現抗議行動，約占3700所高中的1%。

一名上午7時半便守在校門前的女性家長表示，她的小孩年紀很小才上國中，2日因封校無法上課，因此今天特地陪同前來，確保孩子能順利進校。

3日上午，示威學生人數遠多於家長與警察，但現場未見暴力衝突。學生站在校門前播放饒舌樂、聊天，若一旦有較強硬的集結行動，便立刻遭警察驅散。家長則在旁維持通道，讓想上課的學生穿過人群進入校園。

巴爾札克國際學校與9月底參與早期封鎖抗議的保羅艾呂高中，僅相距7公里。

一位男性家長表示，就讀高一的兒子自9月起受抗爭影響，加上諸聖節連假，已近一個月未正常上課，如今該是恢復課業的時候。

他認同高中生抗議有其正當理由，例如保羅艾呂校舍破舊、漏水、甚至鼠患嚴重，學生理應爭取改善環境。他也支持巴爾札克國際學校的學生示威或罷課，「但不能封鎖校園，阻止其他學生上課」。

位在巴黎北部17區的巴爾札克國際學校，3日清晨7時半於校門口前，集結眾多家長與警...
位在巴黎北部17區的巴爾札克國際學校，3日清晨7時半於校門口前，集結眾多家長與警察（圖右側），防止欲封校抗議的示威高中生（圖左側）。(中央社)

精華 FAQ

  • 因示威高中生以障礙物封鎖校門阻止學生進入，家長則為了讓未成年子女正常上課而到場守門，警方也派駐維持秩序，三方因此在校門前僵持不下。

  • 家長認同學生爭取校舍修繕與改善學習環境的理由，但認為抗議不該以封鎖校園、阻止其他學生上課為手段，因此支持抗議表達意見，卻反對妨礙就學。

  • 法國教育部指出，諸聖節假期後的2天內，全國共有41所高中出現抗議行動，約占3700所高中的1%。顯示高中封校抗爭仍在延燒，且已影響多地校園。

教育部

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