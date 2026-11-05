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「mogging」柯林斯字典年度代表字 技壓群雄今年使用激增210%

編譯中心／綜合4日電
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英國「柯林斯字典」3日選出2026年度代表詞彙，俚語mogging雀屏中選。（取...
英國「柯林斯字典」3日選出2026年度代表詞彙，俚語mogging雀屏中選。（取材自柯林斯字典網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

柯林斯字典以俚語mogging作為2026年度代表字，指外表、能力或表現壓過他人，且今年使用率暴增210%，反映Z世代與Alpha世代對語言的影響。

英國「柯林斯字典」（Collins Dictionary）選出2026年度代表詞彙，俚語mogging雀屏中選；mogging意指在外表、能力或表現上讓他人或事物相形見絀。

美聯社報導，字典專家表示，年輕族群常在「某人被搶了風頭」時，以「戲謔或帶有諷刺意味」的方式使用mogging一詞；這個詞彙如今已進入主流語言，2026年使用率激增了210%。

柯林斯列出其他流行詞或值得關注的詞彙還包括「火浪」（firewaves）和「末日機率」（P(doom)），火浪意指短時間內接連在都市發生的一連串野火，末日機率則是指評估人工智慧（AI）導致人類文明崩潰的可能性。

此外，還有carspreading，意指汽車製造商傾向生產車身更長、更寬、更重的車款；fricy則是用來形容時下流行、兼具水果風味與辛辣口感的食品或飲料；「幽靈職缺」（ghost jobs）指的是企業刊登徵才廣告，實際上卻無意聘用任何人；friendslop則是指由獨立開發者以低成本製作、主打多人連線同樂的遊戲。

柯林斯總經理畢克勞夫特（Alex Beecroft）說，mogging獲選展現出「每個世代都會在語言上留下自己的印記」。

他說：「這是一個絕佳例子，展現Z世代和Alpha世代如何採納一個詞彙，並將它轉化為詼諧俚語，不僅為語言賦予了自己的風格，甚至把我們其他世代都比了下去。」

柯林斯字典表示，專家長期監測一個收錄270億個詞彙的資料庫，資料來源包括社群媒體，藉此編纂年度代表字榜單，以反映不斷演變的英語語言。

精華 FAQ

  • 柯林斯字典選出的2026年度代表詞彙是俚語mogging。字典專家認為，這個詞已從年輕族群常用語擴散到主流語言，因此成為年度代表字。

  • mogging指的是在外表、能力或表現上讓別人或其他事物顯得遜色，常用來形容某人被搶走風頭。年輕族群多以戲謔或諷刺口吻使用。

  • 柯林斯還列出firewaves、P(doom)、carspreading、fricy、ghost jobs與friendslop等詞，涵蓋野火、AI風險、車型膨脹、飲食流行、假職缺與低成本多人遊戲等現象。

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