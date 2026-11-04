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歐洲超市冰箱遇第2波駭客攻擊 波及國家擴大業者升級防禦

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圖為德國超市業者Edeka一家門市。示意圖。(路透)
圖為德國超市業者Edeka一家門市。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲多國超市冷藏設備遭第2波網攻，影響擴及約10國，業者與主管機關正加速升級系統並合作防堵再犯。

繼法國數十家超市3週前遇駭後，歐洲多國超市近日遭遇第2波網路攻擊，冰箱和冷凍櫃溫度被調高，受波及國家持續增加，受害業者3日加緊升級系統，防範駭客再度入侵。

綜合路透社和法新社報導，駭客竄改歐洲多國超市的冷藏設備設定，導致大量食品變質，店家被迫報銷。

目前尚不清楚這些網路攻擊的動機，也無人出面宣稱犯案。

德國、羅馬尼亞也確認遭到攻擊，使受害的歐洲聯盟成員國增至約10國；非歐盟成員國英國也受到波及。

歐盟發言人芮尼耶（Thomas Regnier）表示，歐盟各機構3日也與各國主管機關商討共同因應措施。

他說：「這些並非孤立事件，我們當然必須共同提升應變能力，為這類網路事件做好準備。」

但他拒絕點名任何可能的幕後黑手。

在瑞典，連鎖超市Coop表示，正將系統使用的4G連線改為5G網路，並換用新式數據機。這項作業在法國事件發生後就已展開。

發言人表示，遭攻擊的7家門市已恢復營業，但冷藏系統已與網際網路斷線。

在德國，超市業者Edeka位於賴斯巴赫（Reisbach）的一家門市，冷藏設備曾遭駭客入侵。Edeka告訴路透社，旗下由獨立零售商經營的門市，各自採用不同規格的冷藏系統。

即使是大型連鎖超市集團也無法倖免。家樂福（Carrefour）3週前有80家法國加盟店遭駭，2日又有15家比利時門市遭遇相同攻擊。

歐洲聯盟網路安全局（ENISA）表示，這些針對多個會員國零售業的大規模網路攻擊，「凸顯歐洲合作、迅速分享資訊，以及協調因應網路安全事件的重要性」。

義大利政府表示，目前受攻擊造成的影響「極為有限」，受波及的是安全系統老舊的商家。

儘管如此，部長們仍與情報首長及國家網路安全局開會。國家網路安全局也發布技術指引，協助零售業者保護系統。

據報導，義大利全國約有20家商店受到影響。

另外，德國據報有4家超市門市受到影響；羅馬尼亞則有6家。

羅馬尼亞國家網路安全局（DNSC）局長欽佩安（Dan Cimpean）告訴法新社：「沒有其他基礎設施遭到入侵。」

「這次攻擊手法看來相當業餘。我們完全不認為這是國家級行為者所為。」

在英國，國家網路安全中心（NCSC）執行長霍恩（Richard Horne）表示，駭客也曾試圖攻擊當地小型肉品加工業者，但造成的影響有限。

霍恩說，國家網路安全中心正與各組織合作，找出漏洞，在遭人利用前加以修補。「我們顯然已提高警戒。」

霍恩表示，隨著老舊技術逐漸跟不上駭客的攻擊手法，企業營運中斷的情況可能日益頻繁，超市冷藏設備遭攻擊只是早期警訊。

精華 FAQ

  • 駭客主要竄改超市冷藏與冷凍設備的溫度設定，讓冰箱和冷凍櫃升溫，造成大量食品變質，店家因此必須報銷受損商品。

  • 目前受波及的歐盟成員國已約有10國，德國、羅馬尼亞都在其中，英國也受到波及；家樂福、Coop、Edeka等業者均有門市遭殃。

  • 瑞典Coop正把4G連線改為5G並更換數據機，歐盟與各國主管機關也在商討共同對策，並由網安單位提供技術指引與漏洞修補建議。

駭客 歐盟 德國

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