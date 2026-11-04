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日本也需要「川普式領袖」？ 民調52.6%表示認同

中央社專電
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從年齡層來看，認為日本需要強勢政治人物的受訪者，以30多歲的63.3%及40多歲...
從年齡層來看，認為日本需要強勢政治人物的受訪者，以30多歲的63.3%及40多歲的60.7%較高；70多歲則為41.6%，相較其他年齡層偏低。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本民調顯示，多數民眾期待具強大領導力的政治人物，但對川普政府施政僅少數認同，反映日本社會對強勢領導與實際表現的看法並不一致。

日本最新民調顯示，52.6%受訪者認為日本也需要像美國總統川普一樣，具有強大領導力、能夠果斷決策的政治人物，不過對於川普政府的政策及政治作風，僅23.1%表示認同，顯示日本民眾雖然期待「強勢領導人」，卻不一定認同川普的施政表現。

日本新聞網（JNN）旗下數位媒體TBS NEWS DIG與JX通信社於10月26日至27日共同進行網路調查，詢問民眾是否認為「日本也需要像川普總統一樣，以強大領導力果斷決策的政治人物」，有52.6%受訪者表示認同。

不過，對於川普政府的政策及政治作風，僅23.1%受訪者表示認同，另有38.7%回答「完全不認同」、38.2%表示「不太認同」，合計76.9%持負面看法。

值得注意的是，雖然認為日本需要強勢政治人物，但同時不肯定川普第二任期施政表現的受訪者，占整體受訪者的41.1%。若僅以認為「日本需要強勢政治人物」的受訪者來看，其中高達78.2%不肯定川普的施政表現。

從年齡層來看，認為日本需要強勢政治人物的受訪者，以30多歲的63.3%及40多歲的60.7%較高；70多歲則為41.6%，相較其他年齡層偏低。

另一方面，對川普政府的認同程度，則呈現年齡越低、認同度越高的趨勢。70多歲受訪者中，僅10.8%認同川普政府的政策及政治作風；相較之下，18歲至29歲的年輕族群，認同比例達42.5%。

調查結果顯示，日本民眾對「強大領導力」的期待，與對川普本人施政表現的評價，未必一致。

這項日本民調以登錄於大型市場調查公司的網路受訪者為對象，依據日本總務省最新人口推估資料，盡可能使受訪者的年齡及性別比例接近整體人口結構，共取得3544份有效回答。

不過，調查單位也提醒，網路調查較容易吸引對議題感興趣的民眾參與，因此結果不一定能完全反映日本全體選民的意見。

這項民調公布之際，美國正在舉行的期中選舉也受到關注。根據美國有線電視新聞網（CNN）及國家廣播公司（NBC）報導，民主黨確定在聯邦眾議院選舉中取得過半數席次，睽違4年重新掌控眾議院。

隨著民主黨奪回眾議院，共和黨同時掌握參眾兩院多數席次的局面也將改變。川普在剩餘兩年的任期內，推動政策及與國會協商時，可能需要面對更多挑戰。

美國期中選舉向來被視為觀察選民對總統施政評價的重要指標。這次選舉結果，也讓川普政府接下來的施政方向受到關注。

精華 FAQ

  • 調查顯示，52.6%受訪者認為日本也需要像川普一樣能果斷決策、具強大領導力的政治人物，但這不代表多數人認同川普本人或其政府的施政內容。

  • 僅23.1%受訪者表示認同川普政府政策與政治作風，另有38.7%完全不認同、38.2%不太認同，合計76.9%持負面看法，顯示評價明顯偏向否定。

  • 30多歲與40多歲對強勢領導的期待較高，70多歲較低；但年輕族群對川普認同度較高。調查採網路受訪者，共3544份有效樣本，單位也提醒可能有偏差。

川普 日本 民調

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