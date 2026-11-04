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英法11國將首次演訓 動員2800名官兵 預備烏克蘭戰後部署

編譯中心／綜合3日電
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英、法將共同率領總計由11個國家組成的聯合部隊，9日至22日將舉行首次演習；圖為...
英、法將共同率領總計由11個國家組成的聯合部隊，9日至22日將舉行首次演習；圖為英國陸軍車隊2025年2月參與北約率領的軍演。 (取材自英國國防部)

AI摘要

文章摘要整理：

英法率11國在波蘭首演練多國聯合部隊，模擬烏克蘭停火後的快速部署、空海安全維護與戰後防衛支援，並強調須待政治軍事條件成熟才會進駐。

英、法將共同率領總計由11個國家組成的聯合部隊，9日至22日在波蘭驗測如何在烏克蘭戰爭全面「停火」後，迅速進駐烏克蘭，協助確保國際海、空運安全，並建構烏克蘭武裝部隊新一代戰力。

這是在國際援烏「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）架構下成立的「烏克蘭多國聯合部隊」（MNF-U）首次舉行大型演訓。

英國國防部3日表示，英國將出動約300名武裝部隊成員，以及空軍「颱風」（Typhoon）戰機和「航海家」（Voyager）空中加油機。

其中，具快速部署能力、有「沙漠之鼠」（Desert Rats）稱號的英國陸軍第7輕型機械化旅將演練關鍵後勤調動，而「颱風」和「航海家」將執行數個架次的飛行任務。

英國國防部指出，「颱風」戰機將模擬如何確保民用航空的旅客運輸安全，為未來戰火停歇、烏克蘭領空重新開放預作準備。

英、法去年3月主導組建國際援烏「志願者聯盟」，其中一大亮點為在聯盟架構下，於今年1月正式建立MNF-U聯合部隊，以利在適當時機進駐烏克蘭、支援烏克蘭維持戰後局勢穩定。

官方資料顯示，「志願者聯盟」有35個國家加入，提供烏克蘭多樣支援，但僅部分國家參與MNF-U。

MNF-U由英、法指揮，並由英、法兩國的三星將領共同領導聯合作戰司令部。司令部業務在巴黎、倫敦之間輪替，倫敦訂於今年底前接棒，英方將由三星陸軍中將貝特曼（Tom Bateman）領導。

9日在波蘭登場的MNF-U聯合演訓Exercise KOALICJA（波蘭語意指「聯盟」），重點驗測項目為後勤調度、部隊掩護和補給，以及指揮管制（C2），領域橫跨陸、海、空，總計動員約2800名部隊成員。

英國國防部表示，參加演訓的11個國家為英國、法國、德國、波蘭、土耳其、愛沙尼亞、立陶宛、瑞典、荷蘭、比利時、西班牙。

其中，土耳其將另外在伊斯坦堡（Istanbul）演練水雷清除。

英國國防部強調，MNF-U不是維和部隊、不負責監督停火，也不是北大西洋公約組織（NATO）一部分。MNF-U只會在烏克蘭政府提出邀請，且交戰雙方「敵對行動結束」，以及「必要的政治與軍事條件達成」後，才會向烏克蘭展開部署。MNF-U的主要任務為協助烏克蘭嚇阻俄羅斯再度侵略、強化烏克蘭整體防衛能力。

由於MNF-U的部署有數項政治和軍事前提，包含來自美國的支援，未來MNF-U將如何與美方協調行動，值得觀察。

英方強調，現階段最要緊的是確保MNF-U隨時做好準備。國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）說，即將在波蘭登場的演訓顯示，英、法正與盟友加強準備；這不是紙上談兵，而是貨真價實的軍力。烏克蘭的安全就是英國和歐洲的安全。

英國國防部強調，侵略烏克蘭是俄羅斯的「自主選擇」；英國從未主動尋求與俄羅斯發生衝突，也無意與俄羅斯人民為敵。然而，「不尋求衝突」並不意味英國可容許自己在自我防衛和保衛盟友上，不尋求成功。

國防部指出，俄羅斯已違反不得以武力強行改變國界的原則，對烏克蘭的侵略也侵蝕歐洲安全。英國將持續協助烏克蘭行使自我防衛權，保衛英國和歐洲的安全，並與盟友合作嚇阻威脅。

精華 FAQ

  • 主要是驗測在烏克蘭戰爭全面停火後，部隊能否迅速進駐烏克蘭，協助維持國際海、空運安全，並支援烏克蘭武裝部隊的戰後重建與防衛能力。

  • 演訓名為Exercise KOALICJA，約動員2800名部隊成員，重點驗測後勤調度、部隊掩護與補給、指揮管制等，範圍涵蓋陸、海、空三個領域。

  • MNF-U不是維和部隊，也不負責監督停火；只有在烏克蘭政府邀請、敵對行動結束，且必要的政治與軍事條件都達成後，才會向烏克蘭部署。

烏克蘭 國防部 波蘭

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