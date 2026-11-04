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FBI指控北韓竊幣安60億 金與正斥「嚴重的政治挑釁」

編譯中心／綜合3日電
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金正恩胞妹金與正。（美聯社）
金正恩胞妹金與正。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI指稱與北韓相關的TraderTraitor駭客組織竊取幣安60億美元資產，金與正強烈否認並反批美國藉網攻指控進行政治挑釁。

針對美國聯邦調查局（FBI）指控平壤當局竊取加密貨幣交易平台幣安（Binance）60億美元資產一事，北韓3日強烈譴責，北韓領導人金正恩胞妹金與正更斥之為「嚴重的政治挑釁」。

中央社綜合法新社報導，金與正表示，美國過去也曾指控北韓是去年Bybit遭大規模駭客攻擊事件的幕後黑手，因此FBI這次的指控是「荒謬的言論，毫無新意」。

金與正表示：「美方誤導國際輿論，將世界各地發生的所有網路犯罪都說成是我們所為，這是對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）嚴重的政治挑釁。」

FBI於10月31日表示，一個與北韓相關的駭客組織TraderTraitor是這起駭客攻擊事件的幕後黑手。

TraderTraitor正是去年2月被指控竊取加密貨幣交易平台Bybit價值15億美元資產的同一個駭客組織。在幣安遭駭之前，此案是史上規模最大的加密貨幣竊案。

金與正表示：「這是企圖損害朝鮮民主主義人民共和國的國際形象、貶損其尊嚴與國家聲譽的險惡行徑，也是再次嚴重侵犯朝鮮民主主義人民共和國主權。」

她還說：「堅決反對網路空間中的一切惡意行為，一直是朝鮮民主主義人民共和國政府一貫的政策立場。」

FBI於10月31日發聲明後，美國總統川普對北韓是否涉入這起駭客攻擊事件表示質疑。川普接受媒體訪問時說：「我不擔心。我們正在了解情況，還不確定是不是北韓所為。」

川普重返白宮後，多次向擁有核武的北韓釋出善意，並表示今年願意與金正恩會面。不過，平壤當局對這些示好舉動始終沒有回應。

金與正在聲明中指出，這些新指控「再次證實華府對朝鮮民主主義人民共和國的敵對態度」。

她還說：「對於美方這種令人極度不悅的敵對態度，我們在各個層面都有需要重新檢視的問題。」

精華 FAQ

  • FBI在10月31日表示，與北韓相關的駭客組織TraderTraitor是幣安遭駭事件的幕後黑手，指稱其竊取了價值60億美元的資產。

  • 金與正批評這是荒謬且毫無新意的說法，指美方把全球網路犯罪都歸咎北韓，並稱此舉是嚴重政治挑釁，侵犯北韓主權與國家聲譽。

  • 川普表示目前還不確定是否真是北韓所為，對指控持保留態度；但此事仍加深華府與平壤的對立，也使北韓對美方敵意的批評再度升高。

北韓 金與正 FBI

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