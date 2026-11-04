李在明等訪歐團168人護照外洩近5個月 韓：非駭客攻擊

韓國總統李在明及百餘名官員護照個資遭外洩，南韓外交部已全面為受影響人員換發護照。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 南韓總統李在明及168名隨行人員護照資料在網路公開近5個月，外交部稱為資料外洩非駭客入侵，已換發護照並追查責任。

南韓 總統李在明 及百餘名官員護照 個資遭外洩至網路且公開近5個月，南韓外交部3日表示，事件屬「資料外洩」，非遭駭客攻擊。目前已全面為受影響人員換發護照，並已下架相關資料，展開跨部會調查。

綜合媒體報導，此次外洩事件涉及168人，包含李在明夫婦、南韓國務總理韓聖淑等多名部門長官，以及青瓦台、外交部職員、總統警衛處警衛員和負責總統府採訪的記者等隨同出訪的個人資料的電腦檔案，早在6月就被上傳到一個網站，內容涵蓋護照號碼與出生日期。

據報導，這份檔案是在李在明6月出訪歐洲前夕，以「旅客名單」為名被上傳到惡意軟體掃描平台VirusTotal，且公開供人存取長達近5個月。該網站主要用於檢測文件或網址是否存在惡意軟件感染風險，付費會員等用戶可以下載或上傳文件至該網站。目前仍不清楚是由誰上傳以及上傳原因。

報導指出，南韓外交部初步判斷，事件屬「資料外洩」而非遭駭客攻擊。外交部已為包括李在明在內的所有受影響人員換發護照，並已將外洩資訊自網站下架。

南韓外交部發言人朴斗淳表示，外交部正與警察廳等相關機構合作，著手清查當初用於籌備總統出訪行程的電腦與電子郵件帳號。

南韓總統府轉述，總統秘書室長林光鉉在針對這起資安外洩事件召開的緊急會議上直言，這是一起「絕不能掉以輕心的嚴重事件」。

林光鉉表示，這起事件已引發外界關注，「必須徹底調查外洩如何發生、資訊外洩的範圍，以及是否造成任何實際損害」。追究相關機構管理不善的責任，並全面檢查總統出訪安保管理系統。

分析指出，此次事件暴露南韓總統出訪安保管理系統存在明顯漏洞，致使包含敏感信息的文件在商業網站上公開暴露數月卻未被察覺。