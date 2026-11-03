我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

歐洲多國超市遭網攻：冰櫃被加熱到50℃ 食物報廢、貨架全空

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛爾蘭第三大連鎖超市SuperValu遭網路攻擊，旗下13家的特定型號冷藏設備受...
愛爾蘭第三大連鎖超市SuperValu遭網路攻擊，旗下13家的特定型號冷藏設備受影響，部分冷藏及冷凍商品被迫下架，消費者只見空蕩蕩的冷藏櫃。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲多國超市遭駭客入侵冷藏設備，部分冰櫃被調到50℃，造成大量生鮮報廢，家樂福、IKEA等連鎖店也受波及，歐盟懷疑背後具蓄意破壞供應鏈意圖。

路透報導，歐洲2日爆發新一波大規模網路攻擊，駭客遠端入侵多國超市的冷藏及冷凍系統，惡意調高設備溫度，導致大量生鮮食品腐壞報廢。災情從瑞典、比利時延燒至盧森堡及愛爾蘭，家樂福、IKEA等知名連鎖業者都受到波及，甚至有超市冷凍櫃溫度飆升至攝氏50度。這已是歐洲一個月內第二度發生類似攻擊，歐盟警告，駭客恐蓄意破壞食品供應鏈，背後動機引發關注。

家樂福證實，比利時700家分店中有15家受害；Colruyt旗下5家Spar超市遭殃；IKEA至少有一家比利時分店受到影響，不排除其他據點也出現問題。瑞典Coop有7家分店的冷藏系統遭非法操控，愛爾蘭SuperValu則有13家分店受影響，被迫將部分冷藏及冷凍商品下架

斯德哥爾摩一家ICA超市的銷售經理英瓦爾（Engla Ingwall）表示，攻擊發生於2日凌晨2時，但直到數小時後才發現。她無奈表示：「所有東西都毀了。我們遭到網路攻擊，所有冷凍櫃的溫度都升到攝氏50度。」ICA證實，旗下少數分店的冷藏及冷凍設備受到影響。

比利時一家連鎖肉舖De Laet & Van Haver老闆德拉特（Luc De Laet）凌晨3時30分接獲員工緊急通知，趕往安特衛普附近的店面後，赫然發現冷藏櫃溫度被調高至攝氏18度，導致價值約1.5萬歐元的肉品全部報廢。他指出，駭客入侵負責記錄溫度的系統，甚至能從遠端修改設定，讓他對必須丟棄大量肉品感到憤怒。他懷疑攻擊者企圖破壞歐洲經濟穩定，已向警方報案。

法國上個月才發生類似攻擊，當時駭客控制數百家超市的冷卻設備，甚至引發火災及食品損失。

歐盟農業執委韓森（Christophe Hansen）警告，這類攻擊是蓄意破壞食品供應鏈、削弱消費者信心，接連發生令人深感憂慮。網路安全專家指出，零售業大量使用可遠端操作的冷藏設備、門禁及管理系統，容易成為駭客目標。近期攻擊未見勒索金錢的要求，顯示動機可能更偏向蓄意破壞。

比利時網路安全中心也警告，人工智慧（AI）可能讓駭客更容易利用系統漏洞。

目前尚無任何組織宣稱犯案，路透也無法確認幕後黑手，以及這波攻擊是否與10月法國事件有關。隨著俄烏戰爭持續，歐洲當局對混合戰威脅日益警戒。

都柏林一家SuperValu超市張貼公告，告知顧客部分商品因技術問題暫時無法供應...
都柏林一家SuperValu超市張貼公告，告知顧客部分商品因技術問題暫時無法供應。(路透)

精華 FAQ

  • 駭客主要遠端入侵超市的冷藏與冷凍系統，將溫度惡意調高，導致生鮮食品迅速腐壞。部分業者的設備監控與溫度記錄系統也被操控，讓損失進一步擴大。

  • 受影響範圍包括瑞典、比利時、盧森堡與愛爾蘭。家樂福、IKEA、Coop、ICA、SuperValu，以及Colruyt旗下Spar與肉舖De Laet & Van Haver都傳出損失。

  • 因為這波攻擊未見索討金錢的要求，且專門破壞食品保存設備，目的更像是削弱供應鏈與消費者信心。歐盟與網安專家因此懷疑，這可能是帶有混合戰意味的蓄意破壞。

IKEA 瑞典 駭客

上一則

想結束中東戰爭 傳伊朗最高領袖授權政府與美談判

延伸閱讀

歐洲超市冰箱遭新一波網攻 荷比盧、瑞典等地傳災情

歐洲超市冰箱遭新一波網攻 荷比盧、瑞典等地傳災情
南韓金融業再遭駭客攻擊 從傳統銀行擴散至供應鏈

南韓金融業再遭駭客攻擊 從傳統銀行擴散至供應鏈
碎玻璃、空貨架、臉瘀青 巴黎暴亂受害店家悲訴：街頭讓人害怕

碎玻璃、空貨架、臉瘀青 巴黎暴亂受害店家悲訴：街頭讓人害怕
程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

熱門新聞

莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
以色列大選未有政黨得票過半，總理內唐亞胡28日在聯合黨總部向支持者揮手。(歐新社)

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

2026-10-29 10:38

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單