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歐洲超市冰箱又遭溫度急升網攻 荷、比、盧、瑞典…傳災情

編譯中心／綜合2日電
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荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt 2日表示，深夜...
荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt 2日表示，深夜一起資訊科技（IT）事件造成比利時和盧森堡數十家超市分店的冰箱溫度急升。瑞典的ICA與Coop也傳出類似情況，其中一家分店則是歸咎於網攻。圖為瑞典的ICA員工將壞掉的食品丟棄。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲多國超市冷藏冷凍系統接連遭網攻，荷蘭、比利時、瑞典到愛沙尼亞皆傳出冰箱溫度異常升高，部分業者已證實受駭並展開調查。

荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt 2日表示，深夜一起資訊科技（IT）事件造成比利時和盧森堡數十家超市分店的冰箱溫度急升。瑞典的ICA與Coop也傳出類似情況，其中一家分店則是歸咎於網攻。

路透報導，這些事件發生在上個月法國多家大型連鎖超市遭網攻之後，當時警方表示，駭客取得數百家超市的冷藏冷凍系統控制權，將溫度調高至攝氏50度，造成火災及食品損失。

Ahold上月也偵測到其IT基礎設施出現可疑活動，而向荷蘭警方通報網路安全事件。

連鎖超市Delhaize發言人德米斯特（Sarah De Meester）表示，該公司2日發現分店的冷藏冷凍系統溫度升高，已著手展開調查。

負責Delhaize冷藏冷凍系統的比利時冷凍設備公司Sabcobel執行長莫埃蘭斯（Stephan Moelans）告訴比利時通訊社（Belga News Agency），這起事件是網攻。駭客將設備的蒸發器切換至除霜模式。

比利時連鎖超市集團Colruyt發言人表示，該集團五家分店的冰櫃系統遭攻擊。

從冰箱、暖氣系統到保全攝影機與警報網路，愈來愈多過去大致屬於機械式的設備，如今可以透過遠端監控與控制，為網路犯罪者創造新的攻擊機會。

中央社引述法新社報導，家樂福（Carrefour）比利時分公司發言人2日表示，該集團在比利時有15家分店遭網攻，導致部分冰箱溫度急劇上升。

家樂福比利時分公司發言人維高文（Mich Vergauwen）指出：「這是一起網攻事件，沒有其他原因。」他並強調，事件「影響非常有限」。

他表示，集團在比利時共有700家分店，其中15家受到影響，但並非每台冰箱都受到波及。

瑞典國家網路安全中心負責人比洛（John Billow）告訴路透，該中心正在處理數起與瑞典各地超市冷藏系統相關事件。

瑞典連鎖超市ICA一家分店在社群媒體發文表示，店內冰箱與冷凍櫃系統深夜「遇駭」，設備溫度被改為攝氏50度。

斯德哥爾摩一家ICA Baronen分店張貼公告指出，店內所有冷凍櫃皆因網攻故障。該店銷售經理表示，網攻發生於凌晨2時，直到上午5時30分才被發現。

未上市的ICA發言人透過電子郵件表示：「我們知道少數分店深夜受到一起事件影響，冰箱與冷凍櫃系統因此受到波及。」

另一家未上市的超市零售集團Coop告訴瑞典晚報（Aftonbladet），旗下六家門市受到類似事件影響。Coop暫未回應路透置評請求。

愛沙尼亞一家連鎖超市業者也受到影響。IT供應商Kitman執行長穆特索（Jann Mutso）告訴愛沙尼亞國家廣播電視台（ERR）：「這是最新消息，今天早上才發生。」他婉拒透露受影響的連鎖超市名稱。

比利時一家連鎖超市Delhaize的冷藏貨架2日空空如也。荷蘭連鎖超市Ahold...
比利時一家連鎖超市Delhaize的冷藏貨架2日空空如也。荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt表示，深夜一起資訊科技（IT）事件造成比利時和盧森堡數十家超市分店的冰箱溫度急升。（路透）

精華 FAQ

  • 事件主要波及荷蘭、比利時、盧森堡、瑞典與愛沙尼亞等地，多家連鎖超市的冷藏冷凍系統都出現溫度急升或遭入侵情況。

  • 比利時冷凍設備公司指出，駭客疑似將設備蒸發器切換至除霜模式，導致冰箱與冷凍櫃無法正常降溫，部分地點甚至被改到50度。

  • 因為冰箱、暖氣、攝影機等原本偏機械化的設備，如今多能遠端控制，一旦被入侵就可能造成食品損失、營運中斷，甚至衍生安全風險。

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