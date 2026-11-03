美媒高層出任梵蒂岡傳播部長 教廷首位擔要職女平信徒

教宗良14世（左）2026年8月3日在梵蒂岡會見聖座傳播部新任部長阿瓦拉多（右）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國媒體高層阿瓦拉多獲教宗良14世任命，出掌梵蒂岡傳播部，成為教廷首位擔任部門層級要職的女性平信徒。

現年39歲美國媒體高層阿瓦拉多（Maria Montserrat Alvarado）本周就任梵蒂岡 聖座傳播部部長，成為教廷首位執掌「部門」層級的女性平信徒。

中央社引述法新社報導，美籍墨西哥裔的阿瓦拉多也是第一位領導此部門的非義大利籍人士，執掌梵蒂岡旗下所有電視、廣播、印刷出版業務，以及聖座新聞室（Press Office of the Holy See）。

分析家認為，教宗 良14世（Pope Leo XIV）欽點具專業背景的女性擔綱此要職，凸顯他看待女性的角度有別於歷任教宗。過去擔任梵蒂岡高階職位的女性往往是修女。

教廷今年6月宣布這項人事案後，獲任命的阿瓦拉多自己也感到意外。她接受專訪指出，「我不曾提出申請，我獲選並非透過標準應徵流程，這是教宗親自任命的」。

阿瓦拉多在墨西哥出生，孩提時期隨家人遷居美國，在邁阿密長大，之後前往華盛頓求學。她踏入媒體業前，在捍衛宗教自由的非營利律師事務所「貝克特宗教自由基金會」（Becket Fund for Religious Liberty）服務長達14年。

阿瓦拉多自2023年起擔任美國永恆聖言電視網新聞部（Eternal Word Television Network, EWTN News）最高負責人暨營運長（COO），監督以七種語言製作內容、涵蓋電視、紙媒、廣播、數位媒體與社群網路的國際媒體平台。這是全美最大天主教電視網。

不過，永恆聖言電視網過去與教廷的關係並非一直都很融洽。

該電視網部分節目以抨擊前任教宗方濟各（Pope Francis）出名；已故的方濟各生前是致力改革天主教的領袖，曾引發天主教會內部保守派不滿，尤其是美國保守派。

阿瓦拉多原先沒有打算跨入媒體與傳播職涯，她曾告訴永恆聖言電視網，自己「最大的心願一直都是結婚生子」。

她結過婚但已離異，不過，這段婚姻已獲天主教會宣告無效。

阿瓦拉多將接替現任部長魯芬尼的職務。現年70歲的魯芬尼於2018年獲方濟各任命，成了領導梵蒂岡部門（Dicastery）的首位平信徒。

教廷女性月刊「女性教會世界」（Woman Church World）創辦人史卡拉菲亞（Lucetta Scaraffia）表示：「這是以自身專業能力和人格特質獲選的女性。」

史卡拉菲亞指出，阿瓦拉多「是一位成就卓越的傳播經理」，「憑自身實力闖出這番事業」，她獲任命顯示「教宗以截然不同的角度看待女性」。