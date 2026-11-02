抗議修名冊刪除選民 印度數萬人示威 蟑螂人民黨未參加

印度反對派集結數萬人走上街頭示威，要求選委會主席下台。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 印度新德里爆發大規模抗議，反對派指控選委修訂選民名冊刪除大量登記、恐影響投票權；選委則否認偏袒，強調是清理不合格名單。

印度 首都新德里11月1日爆發大規模示威，數萬名民眾走上街頭，抗議選舉委員會修訂選民名冊，導致逾1.3億筆選民登記紀錄遭刪除。反對派指控，這項措施有利總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨，恐使大量民眾失去投票 權，要求首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。

綜合路透、美聯社、BBC及印度媒體報導，這場名為「進軍德里」（Chalo Dilli）的示威，由印度主要反對黨組成的「印度聯盟」（INDIA bloc）發起，國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）帶領群眾抗議。

示威者從新德里市中心康諾特廣場出發，沿途揮舞印度國旗及政黨旗幟，高喊反對莫迪政府的口號，最後前往羅摩力拉廣場集會。

路透報導，現場有數千人參與，美聯社則估計有數萬人。印度斯坦時報指出，警方事前評估可能有至少5萬人上街，因此加強部署警力，沿途設置路障及監視設備。

拉胡爾．甘地在集會上批評，選民名冊修訂剝奪人民的投票權，是對印度民主制度的破壞。他表示，反對派團結抗議，是為了捍衛憲法及人民透過選票表達意見的權利。

爭議源自印度選舉委員會推動的「選民名冊特別密集修訂」（SIR）。反對派指出，去年以來已有逾1.3億筆選民登記紀錄遭移除，可能影響少數族群及經濟弱勢民眾，尤其是穆斯林選民。

反對派質疑，這項措施具有政治目的，可能使不支持執政黨的選民失去投票資格，影響未來選舉結果。不過，名冊除名不等於所有相關選民均已確定喪失投票權，實際影響仍有爭議。

印度選舉委員會否認偏袒執政黨，強調修訂名冊是為剔除重複登記、已死亡或不符合資格者，遭誤刪的選民仍可重新登記。

印度快報先前報導，選委會內部也曾出現不同意見，庫馬爾的兩名副手對名冊修訂及登記程序提出疑慮，引發外界關注選務機關的獨立性。

值得注意的是，最早發起相關抗議的青年組織「蟑螂人民黨」（CJP），這次並未加入反對派動員。

今日印度報導，該組織創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）表示，支持反對選舉不公的行動，但為維持政治中立及獨立性，不會參與政黨主導的示威。

大規模遊行也引發商界憂慮。印度重要節慶排燈節將於11月8日登場，1日適逢節前一周的周日，原本是商家迎接購物人潮的重要時段。

印度工商會估計，示威可能使周邊10公里交通受阻，影響約25萬家商店，單日交易損失恐達1000億至1200億盧比，約10.5億至12.6億美元，但這是事前預估，並非實際損失。

拉胡爾．甘地則反駁執政黨散布示威將打擊商業活動的說法，呼籲參加者在遊行之餘，也向沿途商家購物。

莫迪尚未就此次示威公開評論，但印度人民黨部分領袖已批評抗議活動，指控示威者意圖製造混亂。隨著選民名冊修訂爭議延燒，選務機關的公正性及選民投票權保障，成為印度朝野對立焦點。