「沒有人聽我們的聲音」 歐洲多國示威活動 Z世代主導抗爭

AI摘要 文章摘要整理： 法國示威持續延燒，雖然人數較前兩周下降，但Z世代對生活成本、教育與就業前景的不滿仍未平息，學生與工會計畫續推抗議。

法國連續第三個周末爆發全國示威，據內政部 11月1日公布最新統計，10月31日全國共有291場抗議活動，約32萬人參加，示威及萬聖節 夜間事件合計779人被捕。儘管上街人數連續兩周減少，學生及工會團體仍計畫本周繼續抗議。

路透分析指出，這波席捲歐洲多國的示威，凸顯Z世代對生活成本、就業前景及世代財富分配的不滿，年輕人普遍認為政府沒有傾聽他們的聲音。

據法國官方統計顯示，31日示威人數較10月24日的41萬人減少22%，比17日的55萬人下降42%。主辦團體則估計，31日全國有近50萬人上街，巴黎約20萬人，遠高於官方估計的7萬人。

警方當天部署約7萬名警察及憲兵維持秩序，巴黎部分示威者與警方爆發衝突。一名憲兵遭汽油彈攻擊受傷，巴黎檢方1日以涉嫌謀殺公職人員未遂展開調查。最新被捕人數779人，包含示威及萬聖節夜間事件，不能全數歸為抗議者。

雖然示威規模縮小，青年怒火並未平息。學生組織已號召本周繼續封鎖校園，工會也計畫發起罷工。路透指出，歐洲多國近期抗議活動有一項共同特徵，就是1997年至2012年間出生的Z世代逐漸成為主要動員力量。

各國訴求雖不盡相同，卻都涉及物價上漲、住房負擔、教育資源不足及政府忽視青年意見。歐盟2025年調查顯示，16至30歲青年中，有40%將物價及生活成本列為關切議題。

21歲義大利米蘭學生基亞拉表示，執政階級對年輕世代最大的傷害，是剝奪他們想像未來的能力。她指出，學校缺乏教師、校舍老舊，畢業後卻只能面對低薪工作與高昂房價。

法國年輕人也有相同焦慮。住在巴黎北郊的17歲高中生納爾吉西說，學校環境惡劣，去年校園庭院屋頂甚至坍塌。他認為，示威證明歐洲青年正在團結，「政府過度低估我們，也沒有傾聽我們的聲音」。

分析指出，儘管法國示威人數下降，青年對財富分配、教育投資及生活前景的焦慮仍未化解。本周學生與工會能否延續動員，將成為觀察抗議是否進一步擴大的關鍵。