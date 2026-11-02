號稱可讓13公頃目標「化為灰燼」北韓試射集束彈頭飛彈

AI摘要 文章摘要整理： 北韓試射集束彈頭戰術彈道飛彈，宣稱可讓12至13公頃目標區域遭密集破壞；此舉發生在兩韓緊張升溫之際，官方並稱測試為定期科研活動。

北韓 持續強化戰術飛彈打擊能力，軍方10月31日試射搭載集束炸彈彈頭的戰術彈道飛彈，宣稱可對12至13公頃範圍造成密集破壞，將目標區域夷為平地。

這是平壤 近期一連串武器測試的最新行動，適逢兩韓邊境發生地雷爆炸事件，造成三名南韓士兵受傷，朝鮮半島緊張情勢再度升高。

綜合法新社及朝中社1日報導，北韓飛彈總局10月31日進行戰術彈道飛彈集束彈頭作戰適用性及威力評估試驗，由北韓勞動黨中央軍事委員會委員、黨中央委員會第一副部長金正植指導，領導人金正恩 並未親自出席。

報導說，這次試驗主要評估集束炸彈彈頭搭載於戰術彈道飛彈後的實戰適應性及破壞能力。北韓飛彈總局所屬研究機構宣稱，測試證實「標準二型」集束彈頭能以高度密集的爆炸威力，摧毀面積達12至13公頃的目標區域。

不過，相關數據均為北韓官方公布，尚無獨立資料證實實際破壞效果。

北韓飛彈總局局長表示，當局已將集束彈頭區分為特殊用途及標準型等四種類型，計畫在今年內讓各部隊能依據作戰目的及目標特性，選擇適合的彈頭投入使用。

飛彈總局並稱，這項測試屬於定期科研活動的一部分，目的是提高武器系統的作戰效能，並讓軍方部隊熟悉相關武器的實際操作。