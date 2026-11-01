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泰國人權律師扮哈利波特倡王室改革 累計判刑38年

中央社／曼谷1日專電
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泰國人權律師阿農（Arnon Nampa）2020年扮成電影「哈利波特」主角，公...
泰國人權律師阿農（Arnon Nampa）2020年扮成電影「哈利波特」主角，公開呼籲改革王室制度，面臨冒犯君主罪訴訟。曼谷刑事法院最近再判處阿農及另外4名被告各2年8個月徒刑，使阿農累計刑期高達38年。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

泰國人權律師阿農因2020年扮成哈利波特公開呼籲王室改革，再遭判刑2年8個月，累計刑期已達38年，另有多起案件仍待法院裁決。

泰國人權律師阿農（Arnon Nampa）2020年扮成電影「哈利波特」主角，公開呼籲改革王室制度，面臨冒犯君主罪訴訟。曼谷刑事法院最近再判處阿農及另外4名被告各2年8個月徒刑，使阿農累計刑期高達38年。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，刑事法院於10月29日針對一起冒犯君主罪案件作出判決，知名人權律師阿農及另外4名被告各被判處4年徒刑，法院考量被告的陳述對審理有所幫助，減刑1/3，最終各判處2年8個月，且不得緩刑。

這起案件只是針對阿農的14起冒犯君主罪案件之一，另有兩起案件的判決仍在等待中。若連同其他已判決案件，阿農累計刑期達到38年。

2020年泰國學運風起雲湧，抗議學生主張改革王室，震撼泰國社會。

阿農是2020年泰國學生運動浪潮的關鍵人物之一，他是第1個公開在抗議活動中說出要改革王室的民運人士，也親自參與多場要求王室改革的示威活動。

10月29日的判決涉及2020年一場在曼谷恰圖恰區（Chatuchak）暹羅商業銀行（Siam Commercial Bank）總部外舉行的示威活動，約有2000人參與。示威者要求時任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修改憲法及改革王室制度。

BBC報導，當時阿農扮演成電影「哈利波特」主角發表演說，呼籲公開討論王室的權力與財富，並批評泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）接管原由王室資產管理局（CPB）管理的大筆資產及軍隊中的重要部隊。

曼谷郵報指出，法院認為，檢方證人的證詞一致且可信，被告提出的辯護證據不足以推翻指控，並認定被告行為已超出憲法保障的集會自由範圍。

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，刑法第112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

精華 FAQ

  • 他是在2020年曼谷恰圖恰區暹羅商業銀行總部外的示威中，扮成哈利波特發表演說，呼籲公開討論王室權力與財富，因此遭冒犯君主罪追訴並判刑。

  • 法院原判5名被告各4年，因認定部分陳述有助審理而減刑1/3，最後改判各2年8個月，且不得緩刑。阿農因其他案件累積刑期也升至38年。

  • 泰國刑法第112條對誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王者，最高可判15年，屬全球最嚴厲的相關法規之一，因此常被視為打壓異議的重要工具。

哈利波特 泰國

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