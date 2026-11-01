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教宗愛看球賽 美大學籃球賽在羅馬開幕 良十四世接見母校球隊

編譯中心／綜合31日電
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教宗良十四世（中）10月31日在梵蒂岡接見母校維拉諾瓦大學和天主教聖母大學的學生...
教宗良十四世（中）10月31日在梵蒂岡接見母校維拉諾瓦大學和天主教聖母大學的學生，他並獲贈一顆籃球。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世在梵蒂岡接見母校與聖母大學籃球隊及約7000名球迷，為羅馬舉行的美國大學籃球賽開幕活動揭幕。

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月31日私下接見母校維拉諾瓦大學（Villanova University）及天主教聖母大學（University of Notre Dame）的籃球隊，以及數千名專程前往羅馬觀賽的美國球迷，約7000人出席這場活動，地點位於梵蒂岡內的「保祿六世大廳」（Paul VI Audience Hall）。

央廣引述美聯社報導，這場接見活動將在11月1日於羅馬舉行的美國大學籃球賽季開幕賽之前登場。

維拉諾瓦大學與聖母大學的男子及女子籃球隊將在可容納1萬1000人的「小體育宮」（Palazzo dello Sport）舉行男女雙重賽事。該場館距離梵蒂岡約半小時車程。

這項活動被命名為「永恆之城開球賽」（Eternal City Tip-Off），旨在向這位梵蒂岡首位美國籍教宗致敬。

與歷任教宗一樣，良十四世曾多次肯定運動對身心靈發展的價值。同時他也警告，體育競賽中「不惜一切代價求勝」的心態已導致了諸多體育界的腐敗惡行，例如使用興奮劑、操縱比賽等。

良十四世本身除了熱愛網球，也是不折不扣的棒球迷，更是「美國職棒大聯盟」（MLB）芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）的粉絲。據了解，他也同樣關注籃球賽事。

維拉諾瓦大學長期擔任球隊之隨隊牧師的哈根神父（Rob Hagan）說：「他（良十四世）會知道球員是誰。他是忠實不渝的真維拉諾瓦人。」

哈根表示，良十四世過去經常到費城的帕萊斯特拉球場（Palestra）觀看維拉諾瓦大學比賽。這座球場擁有「大學籃球大教堂」（Cathedral of College Basketball）的美譽。

11月1日舉行的比賽恰逢天主教重要節日諸聖節（All Saints' Day）。

教宗良十四世（中）10月31日在梵蒂岡與母校維拉諾瓦大學和天主教聖母大學的學生合...
教宗良十四世（中）10月31日在梵蒂岡與母校維拉諾瓦大學和天主教聖母大學的學生合影。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他私下接見了母校維拉諾瓦大學與天主教聖母大學的籃球隊，也接見了數千名專程赴羅馬觀賽的美國球迷，現場約有7000人參與。

  • 這場接見在11月1日羅馬舉行的美國大學籃球賽季開幕賽前登場，兩校男女籃將在可容納1萬1000人的小體育宮進行雙重賽事。

  • 因為良十四世是梵蒂岡首位美國籍教宗，又長期肯定運動對身心靈的價值，並且熱愛網球與棒球，也關注籃球，因此活動以他為致敬對象。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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