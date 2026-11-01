教宗接見母校籃球隊 神父：他忠實不渝 知道球員是誰
教宗良十四世在梵蒂岡接見兩所母校籃球隊與數千名美國球迷，為羅馬舉行的大學籃球開幕賽暖身，也展現他對運動與母校的深厚情感。
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教宗良十四世在梵蒂岡接見兩所母校籃球隊與數千名美國球迷，為羅馬舉行的大學籃球開幕賽暖身，也展現他對運動與母校的深厚情感。
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月31日私下接見母校維拉諾瓦大學（Villanova University）及天主教聖母大學（University of Notre Dame）的籃球隊，以及數千名專程前往羅馬觀賽的美國球迷，約7000人出席這場活動，地點位於梵蒂岡內的「保祿六世大廳」（Paul VI Audience Hall）。
央廣引述美聯社報導，這場接見活動將在11月1日於羅馬舉行的美國大學籃球賽季開幕賽之前登場。
維拉諾瓦大學與聖母大學的男子及女子籃球隊將在可容納1萬1000人的「小體育宮」（Palazzo dello Sport）舉行男女雙重賽事。該場館距離梵蒂岡約半小時車程。
這項活動被命名為「永恆之城開球賽」（Eternal City Tip-Off），旨在向這位梵蒂岡首位美國籍教宗致敬。
與歷任教宗一樣，良十四世曾多次肯定運動對身心靈發展的價值。同時他也警告，體育競賽中「不惜一切代價求勝」的心態已導致了諸多體育界的腐敗惡行，例如使用興奮劑、操縱比賽等。
良十四世本身除了熱愛網球，也是不折不扣的棒球迷，更是「美國職棒大聯盟」（MLB）芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）的粉絲。據了解，他也同樣關注籃球賽事。
維拉諾瓦大學長期擔任球隊之隨隊牧師的哈根神父（Rob Hagan）說：「他（良十四世）會知道球員是誰。他是忠實不渝的真維拉諾瓦人。」
哈根表示，良十四世過去經常到費城的帕萊斯特拉球場（Palestra）觀看維拉諾瓦大學比賽。這座球場擁有「大學籃球大教堂」（Cathedral of College Basketball）的美譽。
11月1日舉行的比賽恰逢天主教重要節日諸聖節（All Saints' Day）。
他私下接見了母校維拉諾瓦大學與天主教聖母大學的籃球隊，也迎接約7000名專程赴羅馬觀賽的美國球迷，地點在保祿六世大廳。 活動安排在11月1日羅馬舉行的美國大學籃球賽季開幕賽前，兩校男女籃將在小體育宮進行雙重賽事，屬於賽事暖身與致敬教宗的活動。 隨隊神父表示，教宗不只會認得球員，過去也常到費城的帕萊斯特拉球場看維拉諾瓦比賽，顯示他長期關注球隊，是真正的維拉諾瓦支持者。
精華 FAQ
他私下接見了母校維拉諾瓦大學與天主教聖母大學的籃球隊，也迎接約7000名專程赴羅馬觀賽的美國球迷，地點在保祿六世大廳。
活動安排在11月1日羅馬舉行的美國大學籃球賽季開幕賽前，兩校男女籃將在小體育宮進行雙重賽事，屬於賽事暖身與致敬教宗的活動。
隨隊神父表示，教宗不只會認得球員，過去也常到費城的帕萊斯特拉球場看維拉諾瓦比賽，顯示他長期關注球隊，是真正的維拉諾瓦支持者。
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