15至19世紀奴隸貿易歷史傷痛 英相：不賠錢但願道歉
英國首相柏能表示可考慮為歷史販奴正式道歉，但拒絕賠償金錢；加勒比海國家仍將在大英國協峰會上要求補償與債務援助。
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英國首相柏能表示可考慮為歷史販奴正式道歉，但拒絕賠償金錢；加勒比海國家仍將在大英國協峰會上要求補償與債務援助。
英國首相柏能（Andy Burnham）10月31日表示，他願意考慮外界要求英國就其販奴歷史正式道歉，但不願進行金錢賠償。他下周將出席大英國協領袖峰會，預料屆時將面臨要求英國支付賠償的壓力。
央廣引述路透報導，柏能在「衛報」（The Guardian）撰文表示，英國正「與那些受跨大西洋奴隸貿易影響的人們展開結構性對話」，至少有1250萬非洲人曾被綁架並淪為奴隸。他補充說：「傾聽代表英國進行正式道歉的呼聲，將是這一進程的重要部分，而我本人對此抱持開放態度。」
不過，柏能拒絕為奴隸制度進行金錢賠償。他寫道：「我不認為今日的英國人民應該為歷史上的不義承擔責任，無論這些惡行多麼令人髮指。這些事情發生在不同時代、不同法律制度之下，而今日的英國人民並未參與其中。」
根據「跨大西洋奴隸貿易資料庫」（Transatlantic Slave Trade Database），從15世紀至19世紀，數以百萬計非洲人被歐洲商人當成奴隸販賣，其中英國運送了近320萬非洲奴隸到大西洋彼端。
下周大英國協領袖峰會（Commonwealth Heads of Government Meeting）將在中美洲島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）舉行。正在加勒比海地區訪問的英王查爾斯三世（King Charles III）表示，「我們理應承認過去曾發生的巨大苦難與不公」。
預料加勒比海國家領袖將在峰會上提出賠償要求。這些國家過去經常將賠償訴求定位為減免債務、發展融資、教育、醫療照護及強化因應氣候變遷的韌性等形式。
柏能也在衛報撰文表示，他希望「啟動一項新的債務援助提案」，目的包括協助那些處境更為脆弱的國家「延長還款期限，並獲得更優惠的利率」。
安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）對柏能的談話及其提出的實際援助方案表示歡迎，但他同時也在臉書貼文中寫道：「加勒比海地區長期以來對賠償正義的立場並未改變。」
柏能表示，對外界要求英國就販奴歷史正式道歉，他願意持開放態度；但他明確拒絕以金錢方式賠償，認為今日英國人不應為歷史不義承擔責任。 他說英國正在與受跨大西洋奴隸貿易影響的人們展開結構性對話，並認為傾聽正式道歉的呼聲，是修補歷史傷痛的重要一步。 預料加勒比海國家領袖將要求賠償正義，並以減債、發展融資、教育、醫療及氣候韌性支持等形式呈現，同時歡迎實際援助方案。
精華 FAQ
柏能表示，對外界要求英國就販奴歷史正式道歉，他願意持開放態度；但他明確拒絕以金錢方式賠償，認為今日英國人不應為歷史不義承擔責任。
他說英國正在與受跨大西洋奴隸貿易影響的人們展開結構性對話，並認為傾聽正式道歉的呼聲，是修補歷史傷痛的重要一步。
預料加勒比海國家領袖將要求賠償正義，並以減債、發展融資、教育、醫療及氣候韌性支持等形式呈現，同時歡迎實際援助方案。
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