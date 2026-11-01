歐洲多國拒與俄外長合影 美取消G20合照 俄諷「全家福外交」

10月30日在美國亞特蘭大舉行的G20外長會。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲多國外長拒絕與拉夫羅夫合影，促使美國取消G20大合照；會中各國圍繞俄烏戰爭與中東局勢分歧明顯，外交火藥味濃厚。

歐洲多國外交部長拒絕與俄羅斯 外長拉夫羅夫在20國集團（G20）外長會議合影，東道主美國因此取消原定的大合照。

綜合路透和英國廣播公司（BBC）報導，美國國務卿盧比歐 （Marco Rubio）10月30日敦促其他G20國家外長攜手合作，促進地緣政治穩定與經濟繁榮，並警告一連串危機對全球經濟秩序構成嚴重威脅。

然而俄國 外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席在美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）舉行的為期兩天G20外長會議，引發許多G20國家外長不滿，也加深各國在俄烏戰爭與中東戰事上的嚴重分歧。專家與外交官認為這可能阻礙會議取得實質進展。

曾批評拉夫羅夫與會的加拿大外長安南德（Anita Anand）缺席開幕全體會議，發言人表示，安南德因參加在蒙特婁（Montreal）舉行的加拿大與歐洲聯盟（EU）峰會而將較晚抵達。

南非外長也未出席。美國是今年G20輪值主席國，並未邀請南非與會。

部分歐洲官員表明不願與拉夫羅夫合影後，盧比歐的正式行程便未列入G20傳統的大合照環節。一名西方外交官表示，約三分之一與會者反對合照，包括澳洲和加拿大。兩名官員向BBC證實30日原定的大合照活動取消。

英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）稍後在會議上告訴拉夫羅夫：「我要直接告訴俄羅斯外長，我們都知道這場戰爭中誰才是侵略者。」他指控俄國政府殺害烏克蘭無辜平民。

此外，據港媒文匯報引述英國天空新聞報導，拉夫羅夫在得知合影環節取消後表示：「我把這叫作『全家福外交』」、「如果對他們來說，最重要的只是在這張全家福中自己看上去怎麼樣、身邊站着誰，那就已經說明一切了。」