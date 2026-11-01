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歐盟、加國推新聯盟合作 美加貿易談判卡尼或等川普下台再簽

編譯中心／綜合31日電
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歐洲理事會主席柯斯塔(左起)、加拿大總理卡尼與歐盟執委會主席范德賴恩10月30日...
歐洲理事會主席柯斯塔(左起)、加拿大總理卡尼與歐盟執委會主席范德賴恩10月30日在蒙特婁舉行峰會。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟與加拿大在蒙特婁宣布建立更緊密聯盟，並擴大於AI、關鍵礦產等領域合作；卡尼同時表示，美加貿易若談不攏，不排除等美國換總統再簽約。

歐洲聯盟（EU）與加拿大10月30日宣布成立新聯盟，面對美國總統川普試圖切斷與傳統夥伴關係的舉措，他們希望藉此鞏固雙方關係。此外，加拿大總理卡尼30日在蒙特婁接受POLITICO專訪時表示，加拿大人已經厭倦美國的外交挑釁，如果兩國政府無法談成適當的貿易協議，他已做好準備，等到美國換了新總統再達成協議。

加拿大8月退出貿易談判後，美加雙方談判進展一直不順，今年秋季又相繼加徵新關稅。由於貿易談判敏感，卡尼近幾個月來公開談論美國時，一直謹慎斟酌措辭，這次卻是他數月來對華府最直接的一次反擊。他重申，不會「只為了達成協議而達成協議」。

此外，據法新社報導，加拿大在蒙特婁（Montreal）舉行為期兩天的峰會後，同意參與提供烏克蘭900億歐元（約1008億美元）援助貸款，初步出資5億歐元，並在關鍵礦產、人工智慧（AI）等領域與歐盟加強合作。

卡尼（Mark Carney）在記者會上表示：「世界正變得更加危險和分裂。我們的社會正受到新一波風暴衝擊。」他提到民主規範漸受侵蝕以及「貿易武器化」等現象。

卡尼在與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）會談後說：「加拿大與歐盟正攜手穩固根基，堅守我們的價值，同時撐起保護傘，讓我們的人民都能在其下蓬勃發展。」

加拿大與歐盟原本就簽有自由貿易協定，自川普重返執政以來尋求拉近關係。加拿大與歐盟都面臨美國關稅措施及領土威脅。

雙方在蒙特婁勾勒出雙層夥伴關係，范德賴恩強調這「不是針對其他任何人，而是為了增強我們共同的實力」。

不過這項計畫蒙上些許陰影，歐盟內部對這項新關係應如何命名意見不一，導致峰會傳出不一致的訊息。

范德賴恩表示，加拿大無法完全加入歐盟，但將成為歐盟首個「準會員」（associate member）。她再次使用這個名稱，不過德國等少數歐盟國家反對這個稱呼，主張歐盟條約中並無名為「準會員」的身分且定義仍待釐清。

然而卡尼支持范德賴恩的說法，也在會談後向媒體發言時使用這個稱呼，並表示未來幾個月將確定「實質」內容。

柯斯塔表示，卡尼將參與明年6月的歐盟領袖峰會，歐盟執委與加拿大部長將於明年春季另外舉行會議。

范德賴恩說，更廣泛而言，加拿大與歐盟將成為更大規模「未來聯盟」的「核心」，並開放其他夥伴加入。

卡尼表示，這個聯盟「將聚焦提升我們在AI、能源、關鍵礦產、量子等領域集體主權與韌性」。

歐盟一名資深官員解釋，其中一項重點將是協調關稅等經濟安全措施，避免無意間傷害聯盟成員。

為啟動相關工作，歐盟與加拿大簽署一項數位貿易協議，以及另一項允許歐洲投資銀行（European Investment Bank）支持加拿大關鍵礦產計畫的協定。

精華 FAQ

  • 雙方希望在川普推動切斷傳統夥伴關係、且美加歐皆面臨關稅與威脅之際，透過新聯盟鞏固合作、提升共同韌性，並守住彼此價值與利益。

  • 卡尼表示，加拿大人已厭倦美國的外交挑釁，若雙方談不出合適協議，加方不會為簽而簽，甚至可等待美國換新總統後再完成貿易協議。

  • 加拿大同意參與烏克蘭900億歐元援助貸款，先出資5億歐元，並與歐盟在數位貿易、關鍵礦產、AI、量子等領域深化合作，也讓歐洲投資銀行支持相關計畫。

歐盟 卡尼 川普

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