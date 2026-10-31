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波蘭憲法法院動盪蔓延 駐中大使率先請辭引發跟進潮

中央社／台北31日電
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波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）。（美聯社）
波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

波蘭憲法法院人事任命爭議引爆政治危機，駐中與駐羅馬尼亞大使相繼請辭，外長、總統與前朝勢力的角力也隨之升溫。

波蘭憲法法院人事任命風波引爆的政治危機持續蔓延。波蘭駐中國大使古天衛今天率先宣布請辭；波蘭駐羅馬尼亞大使索洛克隨後也請辭，已在波蘭官場引發跟進潮。

古天衛（Jakub Kumoch）31日在社交平台X發文宣布：「鑑於國內發生的情況，我認定自己已無法繼續擔任波蘭共和國大使。即日起，我已提交請辭，並要求召回。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）其後在古天衛發文下留言回應：「我已獲悉你以不專業的方式結束任務。你不再代表（波蘭）共和國。」

數小時後，索洛克（Pawel Soloch）也在X上發文：「鑑於有人試圖非法接管憲法法院，我認為自己已無法繼續擔任波蘭共和國駐羅馬尼亞大使。」

根據波蘭通訊社（PAP）報導，這兩名外交官都曾為前波蘭總統杜達（Andrzej Duda）工作。杜達與右翼前執政黨「法律正義黨」（PiS）關係密切，並曾任命在政治立場上與「法律正義黨」一致的人士擔任憲法法院法官。

波蘭憲法法院正陷入嚴重動盪。憲法法院法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska）下令將院長斯維恩奇科夫斯基（Bogdan Swieczkowski）與副院長停職，並宣布由她接掌法院。斯維恩奇科夫斯基指對方無權如此行事，指控參與此事者是發動「政變」。

事件凸顯現任親歐的內閣與右翼前朝間的角力升溫。PiS執政8年間提名的憲法法院人選，包括斯維恩奇科夫斯基與副院長。

被指立場親右翼的總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki），在飛往非洲出訪塞內加爾途中緊急取消行程返國，並進入憲法法院，試圖阻止總理圖斯克（Donald Tusk）發動的接管行動。

古天衛率先請辭後，波蘭國內外相繼有多名官員宣布辭職，或公開表態只效忠總統，政治風暴持續蔓延。

精華 FAQ

  • 波蘭駐中國大使古天衛率先在X宣布請辭，數小時後駐羅馬尼亞大使索洛克也跟進。兩人都表示，基於國內局勢或憲法法院爭議，已無法繼續履職。

  • 外長席科斯基在古天衛的貼文下留言，稱已獲悉他以不專業方式結束任務，並直言他已不再代表波蘭共和國，顯示政府對此舉態度強硬。

  • 因為憲法法院人事與權力歸屬，牽涉親歐內閣、右翼前執政黨PiS，以及曾獲任命的法官陣營。總統與總理都介入，使危機從司法延燒到國家權力核心。

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