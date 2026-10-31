墓園不只寄哀思 菲律賓亡人節串起家族情感

菲律賓於11月1日及2日迎亡人節，10月31日已有民眾湧入墓園掃墓，對許多菲律賓人而言，亡人節不只是緬懷逝者的節日，也是家族團聚、維繫親情的重要時刻。圖為馬尼拉南墓園入口。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓亡人節不僅是追思逝者的傳統，也成為家族返鄉團聚的重要時刻，墓園周邊更帶動掃墓服務與攤販商機，當局則加強維安。

菲律賓的墓園不只是逝者安息之地，每年亡人節也成為生者團聚的場所。各地民眾返鄉、湧入墓園緬懷已故親人，也藉此機會與久未見面的親人維繫情感。

菲律賓民眾每年11月1日萬聖節 （All Saints' Day）及11月2日萬靈節（All Souls' Day）期間，會前往墓園追思先人，當地習慣稱這2天為「亡人節」，是菲律賓重要的年度節日之一。

對許多菲律賓人而言，亡人節不只是緬懷逝者的節日，也是家族團聚、維繫親情的重要時刻，政府一般會放長假，讓民眾返鄉。

為避開明、後天的人潮，許多民眾今天就已前往掃墓。

在馬尼拉南墓園，帶著家人前去掃墓的民眾利馬（Samonte Lima）告訴中央社，她每年此時都會到墓園探望已故親人、珍視親人。

談到菲律賓掃墓習俗，她說明，菲律賓人通常會先點燃蠟燭、掃墓，然後為逝者祈禱；亡人節也是散居各地、久未見面親人們團聚的時刻，「這是菲律賓文化中不可或缺的傳統」。

亡人節也帶來季節性工作機會。包括兒童在內的一些民眾，利用亡人節替掃墓者清理及粉刷墓地，每次收費約300披索（約4.7美元）至500披索，補貼家用。

墓園周邊排滿小吃攤與鮮花攤，也有小販叫賣氣球和冰淇淋，為原本寂靜的環境增添熱鬧氣氛。

不過，部分小販今年的生意似乎不如以往。一名花販說，今年生意較冷清，甚至都沒有收回成本；一名冷飲小販在下午3時受訪時說，連一杯飲品都還沒賣出去。

大馬尼拉地區約有160座墓園，光是馬尼拉南墓園與北墓園預期就會迎接近300萬名掃墓者，警方已加強周邊維安，並檢查民眾攜帶的物品，以防發生脫序事件。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天透過臉書發表亡人節訊息，祝福民眾平安、順利度過節日，「這是追思摯愛親人的時刻，希望每個菲律賓家庭的探訪都能平安且有意義」。

菲律賓於11月1日及2日迎亡人節，10月31日已有民眾湧入墓園掃墓。圖為馬尼拉南墓園外，掃墓人潮熱絡，兩旁也排滿各式小吃攤及鮮花攤。（中央社）

菲律賓迎亡人節，10月31日已有民眾湧入墓園掃墓。圖為馬尼拉南墓園，民眾追思親人。（中央社）