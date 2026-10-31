法國數十萬人抗議生活成本 萬聖節變裝上街

民眾31日身著「惡魔暴徒」裝束，參加在法國巴黎舉行的抗議生活成本和教育問題的示威活動。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國連續第3個週末爆發全國抗議，數十萬人反對生活成本上升與警察暴力，巴黎、里昂與土魯斯等地晚間出現衝突。

法國今天有數十萬人走上街頭，抗議生活成本飆漲與警察暴力。適逢萬聖節 ，部分示威者打扮成小丑、女巫等造型參與抗議，巴黎等多個城市警方施放催淚瓦斯，並與示威者爆發衝突。

法新社報導，這是法國連續第3個週末出現全國性抗議，過程大致和平，但當天下午稍晚，多座城市情勢升溫。

巴黎市郊的遊行隊伍抵達終點時，警方與部分示威者爆發衝突。

數十名身穿黑衣的蒙面人士用鐵鎚撬起鋪路石，朝警方投擲。安全部隊也遭投擲至少一枚燃燒裝置及一枚汽油彈。警方以催淚瓦斯回應，並數度持警棍衝鋒驅散人群。

巴黎警察局表示，遊行隊伍後方有「數百名強硬核心分子」投擲物品攻擊警方，其中包括一枚汽油彈。當局補充指出，警力正在「採取行動以恢復公共秩序」。

在法國第3大城里昂（Lyon），有人向警方投擲物品，促使員警發射催淚瓦斯；在南部城市土魯斯（Toulouse），警方動用水砲驅散數千人參與的一場未經許可抗議。

當局指出，全法共有約32萬人參與集會，其中巴黎占7萬人；青年組織則表示，全國近50萬人走上街頭，單單巴黎就有20萬人。

群眾手持「無需催淚瓦斯，我們的未來已夠黯淡」、「萬聖節扮成憤怒公民」等標語。

路透社報導，參與遊行的包括自9月起開始動員的學生、工會，以及人數較少的「黃背心」運動（Yellow Vest）抗議人士。他們因不滿生活成本、高油價、通膨升溫及總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府而集結。

抗議者羅德里格斯（Jerome Rodriguez）在巴黎遊行期間表示：「無論如何，法國經濟都很糟，因為如今治理我們的是一群無能之輩，動輒經手數十億元，家庭卻連幾分錢都得斤斤計較。」

「這就是我們來這裡的原因，要不斷更大聲喊出訴求，希望政府有所回應，儘管看來機會渺茫。」