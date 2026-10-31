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西班牙高鐵追撞69死 控制中心17分鐘沒阻止 部長：錯誤令人費解

編譯周辰陽／即時報導
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西班牙托雷多省烏爾達28日發生Renfe高鐵與Iryo列車追撞事故，30日現場出...
西班牙托雷多省烏爾達28日發生Renfe高鐵與Iryo列車追撞事故，30日現場出動大型起重機吊起受損車廂。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙高鐵因安全系統故障後又出現控制失誤，導致列車追撞釀成至少69死，運輸部長直指控制中心在17分鐘內未採取行動。

西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，造成至少69人死亡，也動搖西班牙民眾對鐵路系統的信心。西班牙運輸部長普恩特（Óscar Puente）30日表示，事故起因於鐵路行車控制人員犯下數項「令人費解」錯誤，包括在出現技術問題的情況下，仍放行一列時速約160公里的列車，朝另一列停駛的列車駛去。

紐約時報報導，普恩特在記者會上對事故原因提出迄今最詳盡的說明。西班牙政府表示，平時負責控制鐵路號誌的老舊LZB自動安全系統，28日上午8時31分在中部部分地區發生故障，附近所有列車因此自動停車。號誌控制隨後交由備援自動化系統及馬德里行車控制中心人員接手，控制人員並與列車駕駛保持聯繫。

普恩特解釋，在這種情況下，若某個軌道區間已有列車占用，其他列車就不得進入。然而，主要自動化系統停止運作時，兩列火車卻都停在西班牙中部托雷多（Toledo）以南的同一個軌道區間內。

他表示，鐵路規定指出，「前方列車駛離之前，後方列車不得移動」，但行車控制人員上午8時36分仍指示國營鐵路公司Renfe營運的後方列車恢復行駛。規定也明定，在這類情況下，列車時速不得超過約40公里，以便司機員發現前方軌道有障礙物時及時停車，但控制人員反而指示司機員恢復正常速度，而該路段的正常行駛速度最高可達時速約200公里。

普恩特指出，行車控制人員上午8時41分允許Iryo公司營運的前方列車繼續行駛，並將列車前方號誌轉為綠燈。然而，列車無法重新啟動，司機員上午8時48分向控制中心通報無法移動，「控制中心收到訊息，卻沒有採取任何行動」。

他表示，由於Iryo列車前方號誌轉綠，後方號誌也隨之轉為綠燈，顯示軌道已淨空，但Iryo列車其實仍停在原地。後方的Renfe列車則在相撞前高速通過這個綠燈號誌。

普恩特指出，馬德里行車控制中心人員有長達17分鐘，可以透過「螢幕和系統」看到一列火車正在行進，另一列卻停在原地，「控制中心的人員完全能夠掌握當時發生的情況」，卻未採取任何措施阻止事故。他質問：「既然當時有辦法採取行動，也有時間這麼做，為什麼卻什麼都沒做？我完全不知道」，並表示將由獨立調查人員及法官釐清事故為何發生。

普恩特表示，儘管鐵路員工工會質疑人力及經費不足，行車控制中心的人力及經費仍然充足。即便如此，政府正準備推出「一套立即實施的措施」，提供操作人員「最先進的技術」，以降低風險、避免故障再度發生。此外，這已是西班牙不到一年內第二起致命列車事故，儘管要求他下台的壓力日益升高，普恩特仍表示無意辭職。

精華 FAQ

  • 事故造成至少69人死亡，並嚴重衝擊西班牙民眾對鐵路系統的信心，也讓政府面臨外界對安全管理與責任歸屬的強烈質疑。

  • 在技術故障下，控制人員仍讓後方列車恢復正常速度，且在前方列車無法重啟時未及時介入，導致兩列車最終在同一軌道區間內高速追撞。

  • 普恩特表示，控制中心明明有17分鐘可觀察並採取行動，卻什麼都沒做；他認為事故原因仍待獨立調查與法官釐清，並強調自己無意辭職。

紐約時報 高鐵

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