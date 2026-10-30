魯拉新任期改革受考驗 巴西經濟成長前景引關注

觀察人士指出，巴西並不會因魯拉執政而「崩潰」，但若缺乏改革與投資環境改善，國家將被困在「平庸成長」的軌道上，難以充分發揮市場規模與資源優勢。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 魯拉新任期雖不致讓巴西立刻陷入危機，但若無法推動結構改革與改善財政紀律，經濟恐長期停留在低速成長。

巴西 總統魯拉明年展開新任期，經濟改革前景成為市場與國際機構關注焦點。分析人士認為，巴西短期不至於陷入危機，但若無法推動結構性改革，未來幾年經濟成長恐持續受限。

BBC巴西新聞網引述經濟觀察人士指出，巴西並不會因魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）執政而「崩潰」，但若缺乏改革與投資環境改善，國家將被困在「平庸成長」的軌道上，難以充分發揮市場規模與資源優勢。

與此同時，國際信評機構穆迪（Moody's）分析，魯拉政府未來最大的挑戰將是爭取國會支持，以推動稅制、財政及行政效率等改革措施。分析指出，巴西政治版圖高度分散，執政聯盟若無法建立穩定多數，關鍵改革法案恐面臨延宕，進而影響投資人信心與長期競爭力。

金融市場方面，CNN巴西新聞網報導，投資人對巴西財政與政策方向的疑慮曾引發市場劇烈波動。在相關政治事件及選舉結果出爐後，巴西股市指數Ibovespa一度明顯下跌，美元兌巴西幣雷亞爾匯率 也走升，反映市場對公共支出和財政赤字風險的擔憂。

不過，部分經濟學家認為，市場反應可能過於悲觀。另一篇CNN報導引述分析人士指出，投資人往往在政治不確定性升高時迅速調整部位，但實際政策效果仍須觀察政府施政及國會互動結果。若未來財政管理維持穩健，且改革議程有所進展，市場情緒仍有機會回穩。

綜合各方觀點，巴西經濟目前面臨的核心問題並非立即性的金融危機，而是如何在政治協商與財政約束下推動改革。分析人士認為，魯拉政府能否在維持社會支出的同時改善公共財政、提高生產力並吸引投資，將是決定巴西未來幾年經濟表現的關鍵因素。