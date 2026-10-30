我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

漏網鏡頭...電視辯論 沈伯洋與蔣萬安先禮後兵

直播／台北市長辯論會登場 沈伯洋蔣萬安兩度握手君子之爭

魯拉新任期改革受考驗 巴西經濟成長前景引關注

中央社30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
觀察人士指出，巴西並不會因魯拉執政而「崩潰」，但若缺乏改革與投資環境改善，國家將...
觀察人士指出，巴西並不會因魯拉執政而「崩潰」，但若缺乏改革與投資環境改善，國家將被困在「平庸成長」的軌道上，難以充分發揮市場規模與資源優勢。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

魯拉新任期雖不致讓巴西立刻陷入危機，但若無法推動結構改革與改善財政紀律，經濟恐長期停留在低速成長。

巴西總統魯拉明年展開新任期，經濟改革前景成為市場與國際機構關注焦點。分析人士認為，巴西短期不至於陷入危機，但若無法推動結構性改革，未來幾年經濟成長恐持續受限。

BBC巴西新聞網引述經濟觀察人士指出，巴西並不會因魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）執政而「崩潰」，但若缺乏改革與投資環境改善，國家將被困在「平庸成長」的軌道上，難以充分發揮市場規模與資源優勢。

與此同時，國際信評機構穆迪（Moody's）分析，魯拉政府未來最大的挑戰將是爭取國會支持，以推動稅制、財政及行政效率等改革措施。分析指出，巴西政治版圖高度分散，執政聯盟若無法建立穩定多數，關鍵改革法案恐面臨延宕，進而影響投資人信心與長期競爭力。

金融市場方面，CNN巴西新聞網報導，投資人對巴西財政與政策方向的疑慮曾引發市場劇烈波動。在相關政治事件及選舉結果出爐後，巴西股市指數Ibovespa一度明顯下跌，美元兌巴西幣雷亞爾匯率也走升，反映市場對公共支出和財政赤字風險的擔憂。

不過，部分經濟學家認為，市場反應可能過於悲觀。另一篇CNN報導引述分析人士指出，投資人往往在政治不確定性升高時迅速調整部位，但實際政策效果仍須觀察政府施政及國會互動結果。若未來財政管理維持穩健，且改革議程有所進展，市場情緒仍有機會回穩。

綜合各方觀點，巴西經濟目前面臨的核心問題並非立即性的金融危機，而是如何在政治協商與財政約束下推動改革。分析人士認為，魯拉政府能否在維持社會支出的同時改善公共財政、提高生產力並吸引投資，將是決定巴西未來幾年經濟表現的關鍵因素。

精華 FAQ

  • 市場與國際機構最關注的是改革能否落實，特別是稅制、財政與行政效率調整。若政治協商順利，巴西可望改善投資環境並提升成長動能。

  • 穆迪指出，最大挑戰在於爭取國會支持推動改革。由於巴西政治版圖分散，若執政聯盟無法形成穩定多數，重要法案恐延宕並削弱市場信心。

  • 在政治事件與選舉結果後，Ibovespa一度下跌，美元兌雷亞爾走升，顯示投資人擔憂公共支出與財政赤字。不過，若財政維持穩健，情緒仍可能回穩。

巴西 匯率

上一則

義大利全國大示威 數萬學生羅馬街頭呼喊「還我未來」

下一則

烏克蘭愛國者飛彈告急 美國批准出售500枚 日本也接到求售

延伸閱讀

魯拉展開第4個任期 巴西5大經濟挑戰等著他

魯拉展開第4個任期 巴西5大經濟挑戰等著他
巴西總統魯拉「逆轉勝」市場押錯邊 東京掛牌巴西ETF狂摔13%

巴西總統魯拉「逆轉勝」市場押錯邊 東京掛牌巴西ETF狂摔13%
整理包／3周催出千萬選票 魯拉如何逆轉勝拿下巴西總統？

整理包／3周催出千萬選票 魯拉如何逆轉勝拿下巴西總統？
巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效

巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效

熱門新聞

英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00
以色列大選未有政黨得票過半，總理內唐亞胡28日在聯合黨總部向支持者揮手。(歐新社)

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

2026-10-29 10:38

超人氣

更多 >
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外