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馬來西亞接收首架韓製FA-50M 接替鷹式機隊任務強化空防

編譯中心／綜合30日電
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AI摘要

文章摘要整理：

馬來西亞首架FA-50M抵達納閩空軍基地，將逐步接替鷹式機隊並兼作訓練與作戰用途，政府也不排除未來續購更先進戰機。

馬來西亞向南韓採購的首架FA-50M輕型戰機30日抵達納閩空軍基地，為大馬空軍裝備現代化揭開新頁。國防部長卡立諾丁表示，這批戰機將兼具飛行訓練與作戰功能，接替預定2028年退役的鷹式機隊。

中央社引述馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）報導，國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）在納閩見證戰機抵達，並表示原定抵達的兩架戰機中，一架因技術問題延後，最快可能明天交付。

馬來西亞於2023年與南韓航空宇宙產業公司（KAI）簽約，採購18架FA-50M，兼作戰機飛行員訓練及實際作戰用途。這項採購也是大馬空軍2055年能力發展計畫（CAP55）的一環。

卡立諾丁表示，正式移交儀式預定於11月中旬在彭亨州關丹空軍基地舉行。空軍預計在2027年4月前接收共六架，其餘戰機預定於2028年初交付。

他透過報導指出，現有鷹式（Hawk）飛機預定於2028年退役，FA-50M將接替相關任務，提升空軍執行防空及其他作戰任務的能力。

FA-50M為雙座戰機，可用於戰機飛行員訓練，也具備執行空對空及空對地任務能力。包括六名飛行員、六名工程及45名技術人員在內的57名核心人員，已在南韓完成訓練。其中，首批六名飛行員於10月21日完成飛行訓練課程。

戰機將由第15中隊使用，部署整備工作以關丹空軍基地為中心。卡立諾丁表示，鷹式飛機退役後，國防部將確定部署於納閩的FA-50M數量。

關丹位於馬來半島東岸，納閩則位於婆羅洲西北岸外海，兩地均面向南海。卡立諾丁日前在國會表示，FA-50M將部署於關丹空軍基地，部分也規畫部署於納閩，強化空中作戰能力。

至於後續採購，卡立諾丁表示，政府將在空軍完成首批戰機的測試與評估後，也將考慮採購更現代化及先進的戰機，進一步加強空防能力。

精華 FAQ

  • 首架FA-50M於30日抵達納閩空軍基地，象徵馬來西亞空軍裝備更新啟動。後續機隊將以關丹空軍基地為整備中心，部分也規畫部署在納閩，提升南海方向防空能力。

  • FA-50M將接替現役鷹式（Hawk）機隊的任務，鷹式預定在2028年退役。新機可同時執行飛行訓練、空對空與空對地任務，補強空軍防空與作戰能力。

  • 馬來西亞於2023年向南韓KAI簽約採購18架FA-50M，屬於CAP55計畫的一環。首批6架預計2027年4月前交付，政府也將在測試評估後考慮再採購更先進戰機。

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