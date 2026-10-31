北韓航空展大秀肌肉 匿蹤無人機首度亮相

AI摘要 文章摘要整理： 北韓在無人航空技術展首度亮相匿蹤與自殺式無人機，金正恩要求加速AI軍事化，並以實彈展示對美韓目標的攻擊能力。

北韓 最高領導人金正恩 29日出席「無人航空技術發展－2026」展覽會，首度公開匿蹤無人機 及第一人稱視角（FPV）自殺式無人機，並展示模擬攻擊美韓軍事目標的畫面。金正恩強調，北韓必須在無人機技術領域取得「絕對優勢」，將AI應用於無人武器系統列為首要任務，展現加速軍事現代化的企圖。

綜合路透、韓聯社及北韓官媒朝中社報導，金正恩在女兒金主愛及黨政軍高層陪同下參觀展覽，現場展出30多款無人機，包括戰術自殺式無人機、多用途無人機及匿蹤機型，並安排戰術巡弋飛彈、600毫米超大型多管火箭砲等武器實彈射擊。

朝中社30日公布的照片顯示，無人機撞擊軍用車輛後爆炸起火，另有發射飛彈攻擊模擬目標的畫面。攻擊對象包括以美軍M1艾布蘭主力戰車、南韓K-9自走砲、反砲兵雷達及前線軍事哨所為原型製作的模型。

北韓官媒宣稱，相關武器均成功命中島嶼目標，命中率達百分之百，但實際性能尚未獲獨立證實。展覽也首次向現場觀眾展示超大型火箭砲實彈射擊，照片顯示約15枚砲彈同時發射。

金正恩在演說中表示，現代戰爭型態已發生變化，發展無人武器技術是不可或缺的選擇，必須持續提升核心技術、AI應用及作戰能力。他強調「力量就是和平，和平只能依靠力量來保障」，要求國防科技人員加快研發。

路透指出，北韓正從俄烏戰爭汲取無人機及電子戰經驗。南韓情報部門估計，北韓自2024年10月以來已派遣超過1萬6000人協助俄軍作戰，累積相關實戰經驗。

南韓國防安保論壇事務總長申宗佑分析，北韓展示大量小型攻擊型無人機，凸顯對低成本、可大量生產武器的重視，並試圖展現戰時打擊美韓前線設施及地面戰力的能力。不過，相關武器的實際性能，以及朝俄軍事技術合作的進展，仍有待觀察。

另一方面，南韓聯合參謀本部29日偵測到北韓從元山一帶向東海發射10多枚短程彈道飛彈，飛行約250公里。外界推測可能與當天展示的超大型多管火箭砲有關。