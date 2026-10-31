AI引爆「黑色10月」全球資安危機 專家示警漏洞海嘯將至

日本無印良品傳出大規模資安事故，官方應用程式「MUJI APP」可能有2726萬筆顧客資料外洩。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 無印良品APP傳出大規模資安事件，疑似外洩2726萬筆顧客資料；同時AI正加速發現漏洞，讓全球企業與政府面臨更嚴峻的防禦挑戰。

日本 生活雜貨品牌無印良品（MUJI）傳大規模資安事故，經營者良品計畫公司30日表示，旗下官方應用程式「MUJI APP」遭未經授權存取，最多可能有2726萬筆顧客資料外洩。事件正值全球網路安全事故頻傳之際，媒體以「黑色10月」形容近期資安危機，專家更警告，人工智慧（AI）正加速發掘軟體漏洞，未來數月恐出現一波「漏洞海嘯 」。

中央社引述英國「衛報」等媒體報導，良品計畫指出，可能外洩的資料包括電子郵件地址、出生日期及性別，也涉及已停止使用MUJI APP的顧客資料，但不包含姓名及信用卡資訊。

良品計畫表示，目前尚未證實有外洩資料遭到濫用，公司將個別通知受影響顧客，並提醒民眾不要點擊可疑電子郵件中的連結，以免落入網路釣魚詐騙陷阱。MUJI APP及官方網路商店目前仍正常運作。

無印良品事件發生之際，全球資安界也正關注AI技術對網路安全帶來的衝擊。英國「衛報」報導，資安研究人員利用AI發現廣泛應用於網站及伺服器的PHP程式語言存在重大安全漏洞，相關開發團隊隨後發布緊急安全更新，修補可能遭駭客 利用的弱點。

相關漏洞曝光後，美國及英國部分政府與民間網站曾暫時下線，以安裝安全修補程式。美國國家安全局（NSA）也發布警告，要求使用PHP的網站立即修補漏洞。

AI能快速分析程式碼，找出過去需要耗費大量人力與時間才能發現的安全缺陷，但攻擊者同樣可能利用這項技術搜尋漏洞，縮短發動攻擊所需的時間。資安專家擔憂，隨著AI工具日益普及，企業修補系統的速度可能趕不上漏洞被發現及利用的速度。

AI公司Anthropic副資訊安全長克林頓（Jason Clinton）警告，未來數月可能出現一波「漏洞海嘯」（vulnerability tsunami），全球關鍵基礎設施恐面臨更大風險。Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）也認同相關警告，形容當前資安局勢已進入「紅色警報」。

Cloudflare執行長普林斯（Matthew Prince）則指出，AI能以過去難以想像的速度發現安全漏洞，資安業者可能來不及應對。他並透露，PHP漏洞公開後，企圖利用漏洞發動攻擊的活動迅速增加，凸顯資安防禦正面臨與時間賽跑的壓力。

儘管目前沒有證據顯示無印良品事件與PHP漏洞或AI攻擊有直接關聯，但近期接連發生的資安事故，已凸顯企業在數位服務與顧客資料保護方面面臨的挑戰。隨著AI持續改變資安攻防速度，企業如何及時修補漏洞、防範資料外洩，成為各界關注焦點。