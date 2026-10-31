我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

拒當戰爭幫兇 全球113港口串聯罷工 恐打亂40%地中海貨運

編譯中心／綜合30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利全國各地舉行大罷工，熱那亞的罷工主題包含反對港口運送軍火。（歐新社）
義大利全國各地舉行大罷工，熱那亞的罷工主題包含反對港口運送軍火。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

全球113個港口碼頭工人發起罷工抗議戰爭運輸，主辦方稱恐衝擊地中海逾4成貨運；同時義大利等地學生與勞工也上街，反映生活成本與國防支出爭議。

全球113個港口碼頭工人30日串聯罷工，抗議戰爭及利用港口出口武器。主辦單位表示，這項行動可能打亂逾40%地中海貨運，導致價值超過20億美元貨物為之堵塞。

路透報導，最初由義大利、法國、希臘、西班牙巴斯克自治區（Basque Country）、土耳其和摩洛哥碼頭工人工會發起的這場罷工，已經獲得113座港口的逾25個工會聲援。

這些工會在宣布罷工的記者會上表示，「從飛機到戰車、槍枝到子彈、炸藥到彈藥、制服到軍靴，我們的港口已成為戰爭與種族滅絕的補給及轉運基地。」

預計這波抗議將針對歐洲及其他地區主要航運樞紐，包括德國漢堡（Hamburg）、西班牙瓦倫西亞（Valencia）、阿爾赫西拉斯（Algeciras）、法國勒哈佛（Le Havre）、希臘彼里夫斯港（Piraeus）、義大利熱那亞（Genoa），以及摩洛哥的丹吉爾地中海港（Tanger Med）和印度的那瓦夏瓦（Nhava Sheva）。

北美洲有美國加州的奧克蘭、舊金山、墨西哥韋拉克魯斯（Veracruz），南美洲則有巴西和烏拉圭的三個港口。澳洲墨爾本也加入。

不過，目前不清楚有多少碼頭工人會參與這項罷工，以及可能對海運造成多大影響。主辦單位稱，這次行動可能影響地中海逾四成的海運運量，使價值逾20億美元的物流受阻。

此外，據法新社報導，法國學運浪潮蔓延，義大利各地數以千計學生與勞工30日走上街頭，要求增加學校經費，並紓解生活成本高漲的壓力。

義大利30日舉行全國性示威，延續數周以來的示威浪潮。這些抗議由學生帶頭，他們搭起帳篷營地並占據校園，藉此讓訴求受到關注；鄰近的法國與西班牙也發生類似示威運動，助長了這股聲勢。

義大利基層工會聯盟（USB）號召大罷工，吸引數以千計勞工參與抗議活動，其中包括卡車司機、計程車司機及農民。他們近幾周以來因燃料價格飆漲而走上街頭，並反對提高國防支出。

義大利全國數十座城市都有遊行活動，包括波隆那（Bologna）、熱那亞（Genoa）、那不勒斯（Naples）及杜林（Turin）。杜林的抗議活動開始時，示威者與鎮暴警察發生零星小規模衝突。

在義大利首都羅馬（Rome），當地21歲大學生綺拉莉（Beatrice Chilelli）表示，學生已經「忍無可忍」。

綺拉莉說，他們負擔不起高昂的學費和房租，這些沉重負擔都落在父母肩上，羅馬學生住宿單人房月租可能高達1200歐元（約1340美元）。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 碼頭工人主要抗議港口被用來出口與轉運武器，認為從飛機、戰車到彈藥都經由港口流通，讓港口淪為戰爭與種族滅絕的補給基地。

  • 主辦方表示，罷工可能打亂地中海逾40%的貨運量，導致價值超過20億美元的貨物堵塞，並波及多個歐洲、非洲、亞洲與美洲航運樞紐。

  • 義大利全國爆發學生與勞工示威，訴求增加學校經費、紓解生活成本壓力，並反對提高國防支出，部分城市還出現與鎮暴警察的零星衝突。

義大利 土耳其 罷工

上一則

稱戰爭沒贏家 普亭不希望與歐洲開戰但「已經準備好了」

下一則

俄烏談判前…傳美要北約克制言論 別再說普亭是「被逼入牆角老鼠」

延伸閱讀

法國學運浪潮蔓延 義大利學生偕勞工全國示威

法國學運浪潮蔓延 義大利學生偕勞工全國示威
抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注
法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突

法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突
法國再爆80萬人示威 7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

法國再爆80萬人示威 7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

熱門新聞

英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00
以色列大選未有政黨得票過半，總理內唐亞胡28日在聯合黨總部向支持者揮手。(歐新社)

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

2026-10-29 10:38

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外