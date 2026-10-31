拒當戰爭幫兇 全球113港口串聯罷工 恐打亂40%地中海貨運

義大利全國各地舉行大罷工，熱那亞的罷工主題包含反對港口運送軍火。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 全球113個港口碼頭工人發起罷工抗議戰爭運輸，主辦方稱恐衝擊地中海逾4成貨運；同時義大利等地學生與勞工也上街，反映生活成本與國防支出爭議。

全球113個港口碼頭工人30日串聯罷工 ，抗議戰爭及利用港口出口武器。主辦單位表示，這項行動可能打亂逾40%地中海貨運，導致價值超過20億美元貨物為之堵塞。

路透報導，最初由義大利 、法國、希臘、西班牙巴斯克自治區（Basque Country）、土耳其 和摩洛哥碼頭工人工會發起的這場罷工，已經獲得113座港口的逾25個工會聲援。

這些工會在宣布罷工的記者會上表示，「從飛機到戰車、槍枝到子彈、炸藥到彈藥、制服到軍靴，我們的港口已成為戰爭與種族滅絕的補給及轉運基地。」

預計這波抗議將針對歐洲及其他地區主要航運樞紐，包括德國漢堡（Hamburg）、西班牙瓦倫西亞（Valencia）、阿爾赫西拉斯（Algeciras）、法國勒哈佛（Le Havre）、希臘彼里夫斯港（Piraeus）、義大利熱那亞（Genoa），以及摩洛哥的丹吉爾地中海港（Tanger Med）和印度的那瓦夏瓦（Nhava Sheva）。

北美洲有美國加州的奧克蘭、舊金山、墨西哥韋拉克魯斯（Veracruz），南美洲則有巴西和烏拉圭的三個港口。澳洲墨爾本也加入。

不過，目前不清楚有多少碼頭工人會參與這項罷工，以及可能對海運造成多大影響。主辦單位稱，這次行動可能影響地中海逾四成的海運運量，使價值逾20億美元的物流受阻。

此外，據法新社報導，法國學運浪潮蔓延，義大利各地數以千計學生與勞工30日走上街頭，要求增加學校經費，並紓解生活成本高漲的壓力。

義大利30日舉行全國性示威，延續數周以來的示威浪潮。這些抗議由學生帶頭，他們搭起帳篷營地並占據校園，藉此讓訴求受到關注；鄰近的法國與西班牙也發生類似示威運動，助長了這股聲勢。

義大利基層工會聯盟（USB）號召大罷工，吸引數以千計勞工參與抗議活動，其中包括卡車司機、計程車司機及農民。他們近幾周以來因燃料價格飆漲而走上街頭，並反對提高國防支出。

義大利全國數十座城市都有遊行活動，包括波隆那（Bologna）、熱那亞（Genoa）、那不勒斯（Naples）及杜林（Turin）。杜林的抗議活動開始時，示威者與鎮暴警察發生零星小規模衝突。

在義大利首都羅馬（Rome），當地21歲大學生綺拉莉（Beatrice Chilelli）表示，學生已經「忍無可忍」。

綺拉莉說，他們負擔不起高昂的學費和房租，這些沉重負擔都落在父母肩上，羅馬學生住宿單人房月租可能高達1200歐元（約1340美元）。

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