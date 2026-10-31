俄烏談判前…傳美要北約克制言論 別再說普亭是「被逼入牆角老鼠」

美國五角大廈官員被指近幾周私下要求多個北大西洋公約組織盟國，降低公開談論俄羅斯威脅的強硬程度，傳美國國防部政策次長柯伯吉是傳達訊息的官員之一。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國要求北約盟國克制對俄公開發言，避免激怒莫斯科；此舉與川普政府推動俄烏談判、檢討歐洲駐軍及北約內部對俄威脅認知分歧密切相關。

四名知情人士透露，美國五角大廈官員近幾周私下要求多個北大西洋公約組織（NATO）盟國，降低公開談論俄羅斯 威脅的強硬程度，認為部分歐洲領袖的激進言論不利歐洲安全。美方甚至提醒盟國不要「挑釁」俄羅斯，避免將總統普亭 形容為「被逼入牆角的老鼠」。這項要求正值川普政府重新推動俄烏和平談判之際，也凸顯北約 內部對如何應對莫斯科存在分歧。

據路透報導，四名不願具名的知情人士包括三名歐洲官員及一名美國官員。他們指出，美方已在雙邊會議中向立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等波羅的海國家傳達訊息，但尚不清楚是否也向其他歐洲政府提出相同要求。

消息人士透露，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）是傳達訊息的官員之一。他也是目前檢討美軍歐洲駐軍規模的關鍵人物。

一名知情人士表示，柯伯吉最近曾告訴波羅的海國家官員，不應公開「挑釁」俄羅斯。他並以歐洲領袖將俄羅斯形容為「被逼入牆角的老鼠」為例，認為這類言論沒有幫助。

愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）9月底曾以「被逼入牆角的老鼠」形容普亭，認為俄軍深陷烏克蘭戰場，迫使莫斯科在歐洲採取破壞行動。不過，路透尚無法確認柯伯吉所指是否就是米哈爾的發言。對此，米哈爾30日回應媒體時態度強硬地表示，他沒有收到美方的直接要求，且他『不打算收斂』，更直言面對安全威脅，歐洲必須做好『把狼叫作狼，而不是森林小狗』的準備。

另一名歐洲官員轉述美方立場說：「我們正在幫助你們，美國人就在那裡。只是不要太大聲，不要製造噪音。」五角大廈最近也曾要求愛沙尼亞代表團公開發言時保持克制。

對於相關消息，五角大廈表示，盟友間的私下對話應維持私密，不會評論有關指控。北約也拒絕置評。

一名歐洲官員坦言，美方建議雖然措辭客氣，卻令人困惑，因為波羅的海國家情報機構近幾個月持續淡化俄羅斯近期可能試探北約集體防禦機制的風險。

不過，其他北約國家的情報機構則警告，俄羅斯可能在不久後大幅增加歐洲境內的破壞行動。西方情報官員指出，莫斯科近期加強針對北約國家的隱蔽攻擊，俄方則否認相關指控。

北約內部對如何公開談論俄羅斯威脅也意見分歧。部分西方官員認為，過度強調俄羅斯威脅，可能正中克里姆林宮製造恐懼、削弱歐洲支持烏克蘭的下懷；另一派則主張，政府必須向民眾說明安全風險，才能爭取更多國防資源。

美方要求盟國克制言論之際，川普政府正重新推動俄烏談判，包括考慮放寬對俄制裁，並施壓烏克蘭停止攻擊俄國能源設施。

與此同時，五角大廈正檢討美軍在歐洲的部署，未來可能大幅縮減駐軍。美國官員強調，歐洲北約盟國必須承擔更多自身防衛責任，以因應美國同時面臨中東、拉丁美洲及東亞安全威脅的現實。

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