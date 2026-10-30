義大利全國大示威 數萬學生羅馬街頭呼喊「還我未來」
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義大利30日舉行全國大示威，在首都羅馬，上萬學生與民眾走上街頭，抗議高物價、青年未來等多重問題。多數參加者是同班同學或三五好友，他們向中央社表示，是自發性結伴前來，未受組織動員，他們感到學習資源被剝奪，畢業又擔心找不到工作、付不起房租，「前景一片黯淡」。
羅馬示威活動上午10時30分從火車站前廣場聚集，繞至附近交通部、教育部與多個廣場。從早上到約下午3時半的表定遊行時段，中央社記者所在現場都十分平和，有人推娃娃車出來，有人遛貓遛狗，甚至還有人穿著水豚「卡比巴拉」（Capybara）套頭裝。沿途充斥歌聲舞蹈，不少人裝扮特殊或手舉各式創意海報，氣氛猶如嘉年華。
不過在表定遊行結束後，傍晚開始出現一小群戴著黑色頭套的激進團體，脫隊拆毀路標、焚燒垃圾桶，向警方投擲石塊與煙霧彈，警方當場制伏並逮捕幾位示威者。
遊行群眾訴求五花八門，多數是不滿能源漲價與通膨引發的經濟社會問題，怒吼生活成本太高，日子過不下去；也有大批支持巴勒斯坦的團體，一路高喊「我們都是巴勒斯坦人」。
25歲的瑪瑟拉（Marcella）舉著自己繪製的藝術海報，上面寫著「若你向我們的未來吐口水，我們就燃燒整個城市」。她向中央社表示，這是一個義大利樂團的歌詞，強調示威是基本權利，「我站出來是為了表達抗爭有理，當我們的權利不被尊重，必須要讓政府聽見，我們不喜歡擁有這樣的未來」。
「我們年輕人已經不再有未來了，彷彿一切都在崩毀
」。20歲女學生莎拉（Sara）悲觀地向記者說，「現在的生活成本過高，我也不知道以後是否能順利找得到工作，是否付得起房租，我們年輕人真的不知道該怎麼辦」。
遊行隊伍放眼望去高達9成是年輕學子，有不少是高中生。18歲的瓦雷利歐 （Valerio）、蓋亞（Gaia）和一群同班同學在現場舉牌抗議，其中有人還穿著「超級瑪利歐」服裝，可愛風格與海報上的句句嚴詞控訴，形成奇妙對比。
瓦雷利歐向中央社表示，他認為當前最大問題是政府資源分配，錢沒有被用來改善人民生活，「為何年輕人要站出來？因為我們正處在歷史關鍵時刻，我們也能創造歷史，歷史不是只屬於書上人物才能締造，我們應相信自己也能成為名留青史的改變者」。
蓋亞描述，對學生最實際的問題，是多數人難以融入學校體系，因為物價變得太貴，包括文具費暴漲，有時買一本筆記本就要5歐元，學校教學旅行費用也愈來愈貴，即使學校有心想改變，也受到義大利法令限制無法調整。
據義大利媒體「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，義大利教學旅行近年面臨團費暴漲、教師不願帶隊的雙重危機，導致4成學生無法參加，學校雖設法減輕學生負擔，但義大利法令對於公立學校設下嚴格招標限制，例如為了確保學生安全，明訂禁止在交通（租賃遊覽車等）採購使用「最低價競標」，此法令立意良善，卻使學校執行困難。
另有部分遊行人士是為了「挺青年」前來，今年28歲的亞力士（Alex）向中央社表示，他在羅馬市中心工作，高物價等壓力對上班族都感到生活不容易，年輕學子感受更深，因此他和朋友相約來表達對學生的支持，「我們不屬於任何組織，只是上街頭表達公民不服從的精神」。
示威者主要抗議高物價、通膨、能源漲價、教育成本上升，以及年輕人畢業後難找工作、付不起房租等問題，認為生活壓力已讓未來前景變得黯淡。 白天遊行大致和平，現場有歌聲、舞蹈、創意海報，甚至有人帶娃娃車、遛貓狗；但傍晚後少數戴黑頭套的激進者脫隊滋事，才出現砸石塊與煙霧彈衝突。 受訪學生指出，文具費、校外教學費用都漲得很快，部分學生難以負擔；再加上畢業後擔心失業與房租壓力，使他們覺得學習資源被剝奪、前途不明。
精華 FAQ
示威者主要抗議高物價、通膨、能源漲價、教育成本上升，以及年輕人畢業後難找工作、付不起房租等問題，認為生活壓力已讓未來前景變得黯淡。
白天遊行大致和平，現場有歌聲、舞蹈、創意海報，甚至有人帶娃娃車、遛貓狗；但傍晚後少數戴黑頭套的激進者脫隊滋事，才出現砸石塊與煙霧彈衝突。
受訪學生指出，文具費、校外教學費用都漲得很快，部分學生難以負擔；再加上畢業後擔心失業與房租壓力，使他們覺得學習資源被剝奪、前途不明。
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