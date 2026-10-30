北韓4核武專家看韓劇、批體制遭公開槍決 家屬連坐被監控

AI摘要 文章摘要整理： 北韓寧邊核武重鎮傳出12名青年核研人員因觀看南韓影視、批評體制被捕，其中4人據稱公開槍決，8人遭送政治犯收容所，家屬也被納入監控。

北韓 核武研發重鎮寧邊傳出重大思想肅清事件。南韓 獨立媒體「Sand Times」（沙漏時報）23日引述北韓內部消息人士報導，平安北道寧邊郡分江地區12名青年科學家與研究員，因私下觀看南韓影視作品、聆聽流行歌曲，並在祕密聚會中批評北韓體制，遭國家保衛省逮捕。其中4人據稱於9月28日在數千名同僚面前遭公開槍決，其餘8人則被剝奪公民權，送往政治犯收容所。相關消息尚未獲得獨立證實。

「Sand Times」報導，事件發生於北韓核武開發核心區域寧邊分江地區，當地設有原子能研究所、核燃料加工設施等重要機構。遭處決的4名研究員據稱負責核設施關鍵技術，其餘8人也從事核能相關研究與技術工作。

消息人士指出，北韓國家保衛省反情報部門8月初突襲當地研究員住宅與宿舍，查獲儲存南韓流行歌曲、影視作品的電子設備，以及非法改裝的儲存裝置。

調查發現，12名青年研究人員曾多次組織祕密聚會，集體觀看南韓影視作品，並在聚會中批評、嘲諷北韓政策與國家體制。

北韓當局認定，此案並非單純觀看外國影音，而是在國家重要核設施內進行有組織的反體制活動，因此依違反「反動思想文化排擊法」及涉嫌反國家陰謀等罪名逮捕12人。

報導指出，12名研究人員被捕後，與家屬的聯繫遭到切斷，家人也被列入連坐監控對象。消息人士透露，部分研究員家屬在事件後失去蹤影。

消息人士指出，公開處決事件使整個研究園區陷入恐懼，當局在處決後仍持續突擊搜查研究設施、住宅與宿舍，並預告將針對電腦、儲存裝置及手機等電子設備展開第二波全面檢查。

北韓2020年制定「反動思想文化排擊法」，嚴格禁止南韓影視、音樂等外來文化內容流入及傳播，違反者可能面臨勞動教化，情節嚴重者可判處死刑。

過去也曾傳出類似案例。今年6月12日，專門報導北韓消息的「Daily NK」引述當地消息人士指出，黃海南道海州市兩名大學畢業青年，因涉嫌組織祕密聚會、觀看及散布南韓等違禁影片，5月底遭到處決。一名國策研究機構相關人士向「Sand Times」表示，北韓實施該法並加強查緝已達6年，仍未能完全阻止民眾接觸南韓文化。