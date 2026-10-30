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不只對烏限制星鏈 美軍打伊朗也吃悶虧 馬斯克星盾漲價5倍

編譯盧思綸／綜合29日電
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馬斯克承認曾限制烏克蘭星鏈。(美聯社)
馬斯克承認曾限制烏克蘭星鏈。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克對烏克蘭星鏈祭出限制，引發前線通訊與無人機作戰受阻；外媒稱此舉除涉軍事用途爭議，也可能與推動高價星盾商業利益有關。

曾在俄烏戰爭初期慷慨援助烏克蘭的世界首富馬斯克，如今突然對烏軍祭出星鏈使用限制，導致無人機停飛、軍事行動受阻。美國「大西洋月刊」28日引述十多名美烏官員及星鏈相關專家披露，事實上烏克蘭軍方早在10月11日就收到機密警告，沒想到短短兩天後，星鏈果然在戰區出狀況。

報導指出，馬斯克態度大轉彎的背後，可能不只是反對星鏈被用於戰爭，更涉及龐大的商業利益，有意迫使烏軍改用價格高昂的軍用衛星服務，而SpaceX今年在美伊戰爭期間，就曾將相關服務費用一口氣提高5倍。

這份10月11日發出的機密備忘錄，由協助烏軍取得及使用星鏈（Starlink）設備的非政府組織「人民星鏈」（Narodnyi Starlink）撰寫。當時川普政府剛決定開始購買俄羅斯柴油，並放寬對俄制裁，引發人民星鏈憂心美國可能進一步限制烏克蘭使用星鏈，敦促軍方準備替代通訊方案。備忘錄警告，最嚴重情況是星鏈全面斷訊，甚至可能導致俄羅斯贏得戰爭。

果然兩天後，星鏈在烏克蘭戰區出現連線異常，導致無人機停飛、軍事行動中斷。一名美軍高階軍官直言：「沒有星鏈，這場戰爭將陷入停擺。」馬斯克24日在社群發文承認這是SpaceX刻意採取的措施，反控烏軍違反服務條款將服務用於發動攻擊性無人機打擊。他並稱，這個漏洞已經被堵上。

大西洋月刊指出，烏克蘭失去星鏈將無力應對，恐怕撐不了太久。而俄羅斯總統普亭28日才表示，俄方一直與馬斯克保持聯繫，討論星鏈相關事宜。普亭稱，俄羅斯正在發展自己的衛星網路，目前仍處於起步階段，並與包括馬斯克在內的美國業界人士保持密切聯繫，以避免雙方衛星在太空軌道上互相干擾。

馬斯克在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，曾捐贈數千套星鏈設備，協助烏克蘭維持網路通訊，烏軍隨後也開始利用星鏈操控無人機攻擊俄軍。不過，星鏈被用於軍事攻擊逐漸引發SpaceX內部不安，馬斯克也曾拒絕烏軍利用星鏈突襲克里米亞附近的俄羅斯軍艦，強調星鏈原本是供民眾上網，而非發動無人機攻擊。

2022年底，他另外推出專供軍事客戶使用的「星盾」（Starshield）服務。美國政府替烏克蘭承擔這項服務的大部分費用，這讓SpaceX獲得一筆可觀收益。作為交換，五角大廈對於烏克蘭的衛星連線握有更多控制權。

然而，烏軍至今仍大多使用一般星鏈設備，主要原因是價格差距懸殊。

一般星鏈每月最低只要30美元，星盾每月則可能高達2萬5000美元。儘管星鏈使用條款禁止軍事用途，SpaceX過去並未嚴格執行。報導指，馬斯克如今可能藉由嚴格執行這項規定，迫使烏軍及其盟友改用更昂貴的星盾服務。

類似情況曾在今年美伊戰爭期間發生。當時美軍使用星盾操控無人機攻擊伊朗，SpaceX發現後，將當地星盾服務費用從每台終端設備每月約5000美元，一口氣提高至2萬5000美元，五角大廈最終同意支付。

目前烏克蘭國防部長已宣布戰區星鏈服務恢復正常，但烏軍仍擔心馬斯克隨時可能再次限制服務。由於短期內難以找到足以取代星鏈的衛星網路，烏克蘭仍高度仰賴馬斯克提供的服務。

圖為烏克蘭軍人2024年2月20日在頓內茨克州前線陣地架設星鏈衛星網路設備。(路...
圖為烏克蘭軍人2024年2月20日在頓內茨克州前線陣地架設星鏈衛星網路設備。(路透)

精華 FAQ

  • SpaceX對烏軍星鏈使用加以限制後，前線出現連線異常，導致無人機停飛、軍事行動中斷，甚至有美軍官員形容沒有星鏈戰爭將陷入停擺。

  • 大西洋月刊指出，馬斯克可能藉嚴格執行星鏈軍事禁用條款，迫使烏軍與盟友改用更昂貴的星盾服務，背後牽涉明顯商業利益。

  • 星盾是專供軍事客戶的服務，每月費用可達2萬5000美元，遠高於一般星鏈的30美元起價；雖然更受控制，但烏軍短期內仍難找到可替代的衛星網路。

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