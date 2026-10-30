義大利闢財源 學英美開放付費客製車牌 總理鼓勵飆創意

義大利為增加政府收入，效法美國、英國等國家開放民眾為車輛選用個人化車牌，總理梅洛尼籲民眾發揮創意。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利宣布將開放付費個人化車牌，期望增加政府收入，梅洛尼並呼籲民眾發揮創意；此舉雖受部分業者歡迎，卻也引發社群嘲諷與反對黨批評。

義大利 將開放民眾為車輛選用個人化車牌，總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)籲民眾發揮創意。

央廣引述路透報導，義大利政府將開放民眾為車輛選用個人化車牌，藉此增加政府收入。這項措施是效法美國、英國等國家的做法。

義大利總理梅洛尼28日在宣布義大利2027年預算法案時公布了這項措施。這也是明年大選前最後一份預算案。她稱此一措施為「增添色彩的小亮點」。她並指出：「民眾將能依照自己的喜好盡情發揮，當然，這是要付費的。我有預感義大利人的創意在這方面應能大放異彩。」

根據一項法令，汽車使用個人化車牌的費用約為600歐元（約671.5美元），機車則為360歐元。

義大利財政部一名官員拒絕估算政府預期這項措施能帶來多少收入。

目前，義大利汽車車牌由兩個字母、三個數字及另外兩個字母組成。至於車主可以在多大程度上打破這套標準格式，目前仍不清楚。

這項改革在社群媒體引發了一波梗圖與笑話，也有人擔心開放個人化車牌可能導致民眾在車牌上使用侮辱性字眼及髒話，讓情況一發不可收拾。

其中一張梗圖將梅洛尼描繪成法國末代皇后瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）的模樣，手捧一盤車牌說道「那就讓他們吃個人化車牌吧」。這是改編自這位18世紀的皇后的名言「那就讓他們吃蛋糕吧」。

部分人士對這項措施表示歡迎，包括計程車司機。他們表示，具有辨識度的個人化車牌，有助於辨認合法營運的業者，並打擊非法載客服務。

中間偏左的反對黨則對此興趣缺缺，批評這項車牌倡議只是在轉移焦點，分散了人們對預算未能解決的更緊迫問題的注意力。

義大利五星運動黨（M5S）議員席維斯崔（Francesco Silvestri）說：「梅洛尼應該知道，義大利人早就選好了自己的個人化車牌，上面寫著：『梅洛尼，下台吧！』」