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139年芬蘭通訊社 明年4月起停供新聞 執行長：國家悲劇

編譯中心／綜合29日電
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芬蘭通訊社STT因長期財務困境與客戶流失，決定在2027年3月31日停止核心新聞及照片業務，並裁撤89個職位，外界形容此舉對芬蘭是重大打擊。

芬蘭通訊社（STT）是全球歷史最悠久的新聞通訊社之一，歷經多年財務困境後，29日宣布明年將停止新聞及照片服務。

中央社引述法新社報導，芬蘭通訊社董事會表示，經過重整協商後，「已決定逐步結束公司的新聞及照片等通訊社業務」，相關服務將於2027年3月31日停止。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，總部位於首都赫爾辛基的芬蘭通訊社成立於1887年，迄今營運已有139年歷史。自創立以來，芬蘭通訊社的新聞與攝影服務一直廣為芬蘭各大媒體採用。

芬蘭通訊社執行長拉克索寧（Kimmo Laaksonen）在聲明中表示，他認為公司終止新聞及照片業務，「對整個芬蘭社會而言都是一場悲劇」。

根據芬蘭國家廣播公司，芬蘭通訊社的決定將使芬蘭成為少數沒有自己新聞通訊社的西方國家之一。

芬蘭通訊社估計，重整將裁撤89個職位，其中包括68個新聞工作職位。30名約聘人員的合約將不再續約。

未來，公司將繼續發送企業新聞稿，這項業務目前雇用7名員工。

芬蘭通訊社也表示，正在「探索旗下資料庫及開發中技術的商用機會」。

芬蘭記者工會主席瓦爾馬武奧里（Marjaana Varmavuori）形容這項消息令人深受打擊。

她在聲明中表示，芬蘭通訊社在產製與傳播可靠資訊方面無可取代，「對於政府與媒體公司打算任由我們的國家通訊社垮掉，我深感震驚」。

成立於1887年的STT，總部設於芬蘭首都赫爾辛基，是芬蘭新聞產業的重要資訊供應機構。STT長期負責採集、編輯及發布國內外新聞，服務對象涵蓋芬蘭主要報紙、廣播、電視及數位新聞媒體，在芬蘭新聞傳播體系中占有重要地位。

2010年，STT收購芬蘭老牌圖片通訊社Lehtikuva，進一步整合文字與影像新聞服務，擴大新聞產品範圍。然而，隨著媒體產業經營環境改變，傳統通訊社的商業模式持續承受壓力。

STT近年面臨新聞客戶需求減少及財務虧損等問題，雖曾尋求調整營運模式，仍未能扭轉經營困境。此次董事會決定終止核心業務，意味著這家自19世紀末持續運作、見證芬蘭新聞產業發展的老牌通訊社，即將退出新聞供應市場。

精華 FAQ

  • 芬蘭通訊社宣布，經重整協商後將逐步結束新聞及照片等通訊社業務，相關服務預定於2027年3月31日停止，核心資訊供應功能也將因此終止。

  • STT成立於1887年，長期負責採集、編輯與發布國內外新聞，服務對象涵蓋芬蘭主要媒體，並透過文字與影像服務支撐全國新聞傳播體系。

  • 重整預計裁撤89個職位，其中包括68個新聞工作職位，30名約聘人員不續約；芬蘭也可能成為少數沒有自家新聞通訊社的西方國家之一。

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