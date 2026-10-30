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波索納洛「臨時身分」入境 將和弟弟一樣速取永久居留權

記者顏伶如／綜合報導
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巴西總統大選落選人波索納洛(前)和妻子及子女輾轉潛逃，以「臨時身分」入境佛州邁阿...
巴西總統大選落選人波索納洛(前)和妻子及子女輾轉潛逃，以「臨時身分」入境佛州邁阿密。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西前總統候選人波索納洛攜家人經佛羅里達入境美國，先以人道主義假釋停留，並可能循弟弟模式快速取得綠卡。

紐約時報29日報導，美國官員表示，在川普總統命令之下，巴西總統大選落敗的右派候選人佛拉維歐‧波索納洛(Flávio Bolsonaro)目前是以「臨時身分」停留佛羅里達州，預計可以很快取得永久居留權。身為參議員的波索納洛在巴西面臨多項犯罪調查，大選第二輪投票失敗之後帶著妻兒潛逃出境。

根據紐約時報取得資料，波索納洛抵達美國時，出示的是一本已經遭註銷的巴西護照。

官員指出，波索納洛與家人28日上午搭乘私人飛機抵達邁阿密後，獲得美國邊境人員允許以人道主義假釋(parole)入境。

國土安全部表示，波索納洛與家人通過美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)面談與檢查，過程遵循相關移民法律與程序，檢查完成之後波索納洛與家人便得以放行。

官員表示，波索納洛將在某個時間點向美國提出綠卡申請，案件可望獲得快速處理，如同之前波索納洛的弟弟愛德華多‧波索納洛(Eduardo Bolsonaro)的案例。

愛德華多2025年初以來住在德州，與川普政府向來關係密切，今年7月拿到綠卡。一名官員說，大多數移民申請綠卡必須耗時多年，但愛德華多獲得迅速批准。

公職生涯超過20年的波索納洛在巴西雖然沒有遭到起訴，但25日在大選落敗之後，參議員任期2027年截止時將失去國會議員豁免權，屆時恐將遭到多項刑事起訴。

知情官員說，波索納洛逃離巴西之後首先抵達阿根廷，27日晚間從阿根廷飛往厄瓜多加油，再從厄瓜多飛到邁阿密，全程使用白宮公關官員米勒(Jason Miller)安排的私人飛機。米勒的職稱是美國政府特別雇員。

華爾街日報報導，米勒是波索納洛家族盟友，曾表示2021年訪問巴西時遭到短暫拘留。

29日被媒體問到巴西大選合法贏家是誰，川普則拒絕表態。川普說，在巴西大選中不曾選邊站，因為魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)曾要求保持克制。

精華 FAQ

  • 他目前是以「臨時身分」在佛羅里達停留，屬於人道主義假釋入境；美國官員表示，他之後將可申請綠卡，且案件有望被快速處理，進而取得永久居留權。

  • 報導指出，他抵達美國時出示的是一本已遭註銷的巴西護照。28日上午與家人搭私人飛機到邁阿密後，經美國海關與邊境保護局面談、檢查，最後獲准以人道主義假釋放行。

  • 官員認為可參照其弟弟愛德華多的案例。愛德華多自2025年初住在德州，今年7月迅速拿到綠卡；相較一般申請常需多年，波索納洛的案件也可能獲得同樣快速處理。

波索納洛 佛羅里達州 巴西

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