歐洲央行總裁拉加德請辭 提前明年2月卸任

歐洲央行總裁拉加德請辭，將在明年2月7日卸任。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲央行宣布拉加德將於2027年2月提前卸任，較原定任期提早約8個月，外界關注其接班布局與歐元區當前的市場壓力。

歐洲中央銀行(European Central Bank)29日發布聲明指出，歐洲央行 總裁拉加德(Christine Lagarde)已經請辭，她將在明年2月7日卸任，較原定任期提早約八個月。

歐洲中央銀行表示：「總裁拉加德通知歐洲央行管理委員會(ECB Governing Council)和歐盟 理事會主席(President of the European Council)柯斯塔(Antonio Costa)，她將於2027年2月7日卸任。」

路透報導，拉加德任期原定至2027年10月底結束，但最近幾個月來，外界對於她會提前離任的臆測不斷升溫，「世界經濟論壇」(World Economic Forum)被認為是拉加德潛在下一個去處。

歐洲歐洲央行周四宣布維持利率不變。在此前數小時，拉加德表示她將提前卸任。這項看似平淡的利率決定背後，是拉加德任期最後幾個月日益嚴峻的局勢，以及其繼任者將面臨的重重挑戰。

法國債券市場正經歷動蕩，能源價格也仍居高不下。拉加德提前離任結束了持續數月的猜測，也使歐洲央行在通脹壓力回升、歐元區債券市場動盪之際，提前進入新一輪領導層更替程序。接班人之爭已於周四全面展開。

現年70歲的拉加德此前曾表示，接受法國總統馬克宏提議出任歐洲央行總裁時，曾以為自己只會在法蘭克福任職五年，而非完整的八年任期。

她將成為歐洲央行28年歷史上第二位提前離任的總裁。首任總裁維姆·杜伊森貝赫(Wim Duisenberg)曾在任職約五年後，按照歐元區成立初期達成的政治安排提前卸任。