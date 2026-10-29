我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州3度調降白卡費率 自閉症機構收入砍半苦撐

紐約市已近30萬人提前投票 較4年前增7成

日本河口湖町台女命案 女嫌最新說法「回神時脖子已插刀」

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2024年11月的日本山梨縣富士河口湖町，可見世界聞名的富士山。圖中人物與本...
圖為2024年11月的日本山梨縣富士河口湖町，可見世界聞名的富士山。圖中人物與本文無關。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本山梨縣富士河口湖町旅館命案持續發展，女嫌楊閔涵被捕後向警方供稱，自己回過神時才發現死者井雲蓉的脖子已插著1把刀。

日媒29日報導，山梨縣南部「富士河口湖町」旅館命案的女嫌楊閔涵被捕後向日本警方供稱，自己回過神時，就發現刀插在死者井雲蓉的頸部。

楊閔涵向日警供稱，她當時很慌亂，「回過神時，發現那名女性（死者）的脖子已經插著1把刀」。

精華 FAQ

  • 案件發生在日本山梨縣南部的富士河口湖町，一間旅館內傳出命案。相關內容指出，這起事件目前已引發日媒持續追蹤報導。

  • 女嫌楊閔涵向日警供稱，當時自己非常慌亂，回過神來時，發現死者井雲蓉的脖子上已經插著1把刀。這是她最新的說法。

  • 最新進展是，女嫌在被捕後對警方提出新的說法，將關鍵情節描述為自己回神時才看到刀已插在死者頸部，成為案件調查重點。

日本

上一則

曼谷機場跑道塌陷 華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

延伸閱讀

河口湖台女嫌犯疑抵達日本當天就買刀 入境30多小時傳命案

河口湖台女嫌犯疑抵達日本當天就買刀 入境30多小時傳命案
整理包／台女河口湖命案逆轉 神祕落軌、詐保殺妻…離奇情節一次看

整理包／台女河口湖命案逆轉 神祕落軌、詐保殺妻…離奇情節一次看
台女河口湖遇害 NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡

台女河口湖遇害 NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡
台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱