日本河口湖町台女命案 女嫌最新說法「回神時脖子已插刀」

圖為2024年11月的日本山梨縣富士河口湖町，可見世界聞名的富士山。圖中人物與本文無關。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日本山梨縣富士河口湖町旅館命案持續發展，女嫌楊閔涵被捕後向警方供稱，自己回過神時才發現死者井雲蓉的脖子已插著1把刀。

日媒29日報導，山梨縣南部「富士河口湖町」旅館命案的女嫌楊閔涵被捕後向日本 警方供稱，自己回過神時，就發現刀插在死者井雲蓉的頸部。

楊閔涵向日警供稱，她當時很慌亂，「回過神時，發現那名女性（死者）的脖子已經插著1把刀」。