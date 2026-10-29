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曼谷機場跑道塌陷 華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

編譯茅毅／即時報導
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圖為曼谷蘇凡納布機場。（路透）
圖為曼谷蘇凡納布機場。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

泰國曼谷蘇凡納布機場跑道疑似塌陷，華航CI840班機28日晚間滑行時主起落架陷入坑洞，導致機身無法移動，現場照片也隨之曝光。

據「泰國航空」粉絲專頁Outsider's Aviation 29日發布的照片，1架華航客機機輪直接卡進下陷的跑道。

泰國時間28日晚間約7時20分（美東時間上午約8時20分），華航CI840航班原定由曼谷蘇凡納布機場飛往高雄。

該機正滑行時，因主起落架突卡進跑道而動彈不得。

▲ 來源：X平台＠joe_black317（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 事件發生在泰國曼谷的蘇凡納布機場。根據內文，機場跑道出現下陷情況，導致華航客機在滑行時輪子卡進坑洞，無法繼續移動。

  • 原定由曼谷蘇凡納布機場飛往高雄的是華航CI840航班。內文指出，該班機在28日晚間約7時20分準備起飛前滑行時發生狀況。

  • 客機在滑行過程中，主起落架突然卡進跑道下陷形成的坑洞，因此動彈不得。照片由泰國航空粉專分享，並有X平台相關畫面流出。

泰國 華航

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