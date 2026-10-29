曼谷機場跑道塌陷 華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

圖為曼谷蘇凡納布機場。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國曼谷蘇凡納布機場跑道疑似塌陷，華航CI840班機28日晚間滑行時主起落架陷入坑洞，導致機身無法移動，現場照片也隨之曝光。

據「泰國 航空」粉絲專頁Outsider's Aviation 29日發布的照片，1架華航 客機機輪直接卡進下陷的跑道。

泰國時間28日晚間約7時20分（美東時間上午約8時20分），華航CI840航班原定由曼谷蘇凡納布機場飛往高雄。

該機正滑行時，因主起落架突卡進跑道而動彈不得。

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