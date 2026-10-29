西班牙高鐵追撞錄音曝 前車無法重啟 後車仍接獲正常行駛

西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂脫軌，造成多人死傷。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙高鐵追撞致至少68死，媒體披露錄音顯示前車曾停駛且無法重啟，調度中心卻仍指示後車正常行駛，疑因操作失誤釀成悲劇。

西班牙高鐵 追撞事故釀成至少68人死亡，媒體披露，事發前，前方列車已通報列車停駛、無法重新啟動，調度中心仍指示後方列車正常行進，未及時提出警告或要求降速。

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）稍早指出，調度中心指示西班牙國家鐵路（RENFE）的AVE列車恢復正常行駛，但當時情況應該要求列車保持停駛，或至少採取相應的限速措施。

西國媒體「國家報」（EL PAÍS）報導，3段關鍵錄音包括民營公司IRYO列車駕駛與調度員的2次通話，以及後方AVE列車駕駛與同一名調度員的一次通話，這些錄音證實了事故發生前關鍵操作失誤。

●AVE接獲恢復行駛指示 駕駛要求確認

在國家報公布的逐字稿中，最重要的一段是調度中心與AVE列車的通話；紀錄載明通話對象和時間為上午8時36分。

調度員指示駕駛先斷開再重新連接連續列車控制系統（LZB），接著恢復行駛，調度員進一步說明，列車應在側向號誌閉塞系統（BSL）下以正常行車方式行駛。

列車駕駛接著詢問，這是否意味按照正常行駛方式繼續行進，調度員給予肯定答案。

這段通話的重要性在於，通聯紀錄明確顯示，駕駛不僅接獲恢復行駛的指示，還進一步確認列車應採取的行駛方式，並獲得調度員明確答覆。

AVE列車當時位於IRYO列車後方約25公里處，當局認為，這項指示違反當時情況適用的安全規程，根據規定，列車應以目視方式或限制40公里/小時的速度行駛。

●IRYO列車接獲指示 卻無法重新啟動

另外兩段通話則提供有關前方列車當時狀況的線索。

根據報導，IRYO列車駕駛也接獲恢復正常行駛的指示，7分鐘後，駕駛再次聯繫調度中心，表示無法重啟列車，列車仍處於停駛狀態。

這對還原事故經過至關重要，調度中心准許列車繼續行駛，不代表列車已經重新啟動，也不能證明列車原本占用的軌道區段已經淨空。

IRYO列車與調度中心第2次通話，明確表示上述指示與列車實際狀況之間的差異。根據報導公布的時間軸，當時距離追撞事故發生僅剩5分鐘。

疑人為失誤釀慘劇

國家報報導，儘管調度中心已獲悉IRYO列車仍處於停駛狀態，卻未通知AVE列車減速煞車，最終釀成慘劇。

報導也指出，通話內容雖有助釐清當時發出的指示及警告，但若要完整還原事故經過，仍須比對所有通聯、列車運行紀錄，以及調度控制系統的相關資料。

此外，已公開的通話片段未出現警告指示，並不能獨立證明所有相關人員在事故發生前幾分鐘皆未採取其他措施。