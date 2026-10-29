曾因引進Shein掀抵制潮 巴黎老牌百貨BHV聲請破產
巴黎BHV Marais因引進Shein引發抵制後聲請破產保護，盼在營運不中斷下重整財務，並與多方款項爭議持續拉鋸。
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巴黎BHV Marais因引進Shein引發抵制後聲請破產保護，盼在營運不中斷下重整財務，並與多方款項爭議持續拉鋸。
法國巴黎瑪黑區（Marais）百貨公司BHV Marais去年因與亞洲快時尚巨擘希音（Shein）合作引發爭議，公司27日表示已聲請破產保護，以保障營運及員工工作。
中央社引述法新社報導，BHV Marais是位於巴黎市政廳對面的地標性百貨公司，擁有700名員工。公司表示破產程序「是BHV重新出發的一環，不代表失敗」，還說將持續營業。
這家百貨的前東家原本就因延遲付款與進駐的品牌專櫃發生糾紛，去年又宣布引進Shein首家常設實體店引發爭議。
這項消息觸動法國民眾敏感神經，當時法國社會憂心大量亞洲進口商品湧入導致本地工作機會流失，並促使多個品牌撤出。
業主最後於今年6月將這項業務出售給數名公司經理人，新經營團隊隨即終止與Shein的合作。
新東家表示，這筆交易包含部分建物所有權移轉，但他們尚未收到相關款項，影響業務整頓計畫的推進。
大樓所有權人、加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）否認這項說法，表示並未積欠BHV Marais任何款項。
法國勞動檢查人員認為，BHV Marais一直未支付相關款項，但公司管理層否認這項說法。
路透報導，BHV Marais的困境凸顯法國零售業普遍面臨的問題，而法國也正受到全國性反政府抗議活動衝擊。
法國國家統計及經濟研究局（INSEE）稍早公布的數據顯示，法國10月消費者信心指數下滑，降至2013年6月以來最低水準。
主要是去年引進Shein首家常設實體店引發爭議，加上前東家與品牌專櫃、付款及出售款項等問題未解，導致營運與整頓壓力升高，最終選擇以破產保護進行重整。 公司表示破產程序是重新出發的一部分，不代表失敗，並強調將持續營業。對700名員工而言，重點是透過保護機制維持工作與日常營運穩定。 報導指出，BHV困境凸顯法國零售業普遍承壓，且法國正受全國性反政府抗議衝擊。再加上10月消費者信心創2013年6月以來新低，整體景氣偏弱。
精華 FAQ
主要是去年引進Shein首家常設實體店引發爭議，加上前東家與品牌專櫃、付款及出售款項等問題未解，導致營運與整頓壓力升高，最終選擇以破產保護進行重整。
公司表示破產程序是重新出發的一部分，不代表失敗，並強調將持續營業。對700名員工而言，重點是透過保護機制維持工作與日常營運穩定。
報導指出，BHV困境凸顯法國零售業普遍承壓，且法國正受全國性反政府抗議衝擊。再加上10月消費者信心創2013年6月以來新低，整體景氣偏弱。
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