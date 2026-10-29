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燃油暴漲344% 美國郵輪奧德賽號突停航柬埔寨 200乘客受困

編譯中心／綜合28日電
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2024年8月30日，美國郵輪「奧德賽號」停泊在北愛爾蘭貝爾法斯特港的修船廠。(...
2024年8月30日，美國郵輪「奧德賽號」停泊在北愛爾蘭貝爾法斯特港的修船廠。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

主打海上居住的奧德賽號因燃油成本大幅飆升而停航，約200名乘客滯留柬埔寨，業者雖承諾負擔住宿與交通，仍需尋求融資盡快復航。

一艘主打「以海為家」，由美國公司營運、掛巴哈馬國旗正在環遊世界的豪華住宅型郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey），因郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨

奧德賽號所屬業者Villa Vie Residences27日在聲明中表示，目前正「與住戶協調下船事宜，並尋找臨時居住安排」。

彭博資訊報導，Villa Vie創辦人彼得森（Mikael Petterson）在電話訪問中表示，公司會負擔住宿及當地交通費用，但尚未提供乘客離開柬埔寨的旅費。目前，這艘載客量可達650人的郵輪停泊在柬埔寨，當公司被迫要求乘客下船時，船上約有200名住戶。

今年稍早伊朗戰爭爆發後，全球燃油價格大幅飆升。Villa Vie表示，亞洲部分地區每間客艙每月的燃油成本，已從1800美元上升到6000至8000美元，最多暴增344%，使得目前的營運模式面臨極端挑戰。過去每間船艙每月平均燃料成本約1800美元，如今最高已飆升至8000美元。

彼得森表示，公司目前提議，在燃料價格維持高檔期間，每月額外收取500美元，此外還須支付燃料附加費。但乘客不願接受公司提出的加價要求，不願額外付費負擔船隻離開柬埔寨所需的燃料成本。

奧德賽號自2024年10月起便持續航行，與一般郵輪截然不同。這艘船從北愛爾蘭貝爾法斯特出發，展開一趟「不間斷」的環球航程，乘客則可選擇租用、購買船艙，或採租購方式取得船艙。

根據宣傳手冊，若要購買船艙並長久居住，價格從略低於13萬美元起跳，套房最高可達44萬美元；每月另須支付2000至1萬美元不等的費用。

彼得森表示，Villa Vie也正在尋求融資，希望能「相當迅速地」離開柬埔寨。

奧德賽號今年曾停靠東加至澳洲等地的港口，原定2026年底在印度結束航程。

精華 FAQ

  • 郵輪公司表示，受全球燃油價格上漲影響，亞洲部分地區每艙月燃料成本已暴增至6000到8000美元，遠高於原本約1800美元，因此被迫暫停營運並要求住戶下船。

  • 這艘可載客650人的郵輪當時約有200名住戶，業者表示會負擔在柬埔寨的住宿與當地交通費用，並協調下船與臨時居住安排，但尚未提供離境機票。

  • 公司提議在燃料高檔期間每月另收500美元，外加燃料附加費，用來支付船隻離開柬埔寨的成本，但乘客認為不應再額外負擔，因而拒絕接受。

油價 郵輪 柬埔寨

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