我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

日擬修安保文件 「拒止能力」將列防衛支柱 強化長程飛彈部署

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本防長小泉進次郎(右)向美國防長赫格塞斯說明日本年內修訂安保三文件的準備工作，...
日本防長小泉進次郎(右)向美國防長赫格塞斯說明日本年內修訂安保三文件的準備工作，並表示將強化「拒止型防衛力」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本政府擬將「拒止能力」納入安保文件核心，透過長程飛彈、無人機與產能強化提升嚇阻力，並與美國及盟友深化合作。

日本政府計畫年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，擬將「拒止能力」定位為強化防衛能力的支柱。日本防長小泉進次郎也向美國防長說明，日本將強化「拒止型防衛力」。

讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，這項構想旨在透過提升持續作戰能力、強化長程飛彈部署等措施，讓企圖攻擊日本的國家認知到「無法遂行作戰」，進而放棄作戰計畫，藉此提升嚇阻力，防範入侵於未然。

日本政府希望藉由提出「拒止能力」的概念，釐清強化防衛能力的方向與優先順序。

在裝備方面，日本將擴大研發與部署長程飛彈及無人機。長程飛彈可從遠距離攻擊企圖入侵國家的艦艇，提高對方在日本周邊執行軍事行動的難度。日本也將強化國內防衛產業基礎，建立能持續生產彈藥與飛彈的體制，確保具備長期抗戰的能力。

日本還將推動與反對以武力改變現狀的理念相近國家合作，營造「一旦攻擊日本，就會與許多國家陷入敵對關係」的局面，進一步提升拒止能力。

這項構想也著眼於強化日美同盟，讓日本與美國步調一致。美國今年1月公布的「國家防衛戰略」以對抗中國為考量，提出與盟國及理念相近國家合作，藉由「拒止」強化嚇阻力的方針。為在印太地區建立拒止能力，預料美軍與自衛隊將進一步深化合作。

阻止對手發動攻勢的拒止能力，也與日本堅持的「專守防衛」原則相符。中國與俄羅斯針對日本強化防衛能力，持續提出所謂「新型軍國主義」等批評。對此，日本政府相關人士指出，這項概念可望讓國內外更加理解，日本的防衛政策是對他國構成的威脅採取因應。

日本防長小泉進次郎23日在一場演講中表示：「我們不會主動發動攻擊，但有必要建立拒止能力，以因應迫近自身的威脅。」在為修訂安保三文件而成立的政府專家會議上，也有與會者表示支持「拒止能力」的概念。

小泉28日在菲律賓宿霧與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。日本放送協會（NHK）報導，小泉向對方說明日本年內修訂安保三文件的準備工作，並表示將強化「拒止型防衛力」，也就是具備阻止入侵的能力，使對方無法達成目的。

兩人也針對區域情勢交換意見，面對中國增強軍力、北韓持續發展核武與飛彈，同意進一步強化日美同盟的嚇阻與應對能力。

雙方並同意，為推動中程空對空飛彈共同生產，將在日本設置負責最終組裝與檢驗的設施。鑑於日本近期接連發生網路攻擊，雙方也確認將在網路安全領域加強合作。

精華 FAQ

  • 日本希望藉由「拒止能力」明確界定防衛方向，讓對手認知無法達成攻擊目的而放棄行動，同時兼顧專守防衛與提升嚇阻力，降低日本遭受入侵的風險。

  • 日本將擴大研發與部署長程飛彈和無人機，並強化國內防衛產業基礎，建立可持續生產彈藥與飛彈的體制，以支撐長期作戰與周邊拒止能力。

  • 日本將與美國同步強化日美同盟，並推動和反對以武力改變現狀的國家合作，營造對方一旦攻擊日本就可能面臨多國敵對的局面，進一步提升嚇阻效果。

日本 無人機 小泉進次郎

上一則

燃油暴漲344% 美國郵輪奧德賽號突停航柬埔寨 200乘客受困

下一則

美俄中11月擬會談 澤倫斯基憂成新版雅爾達密約

延伸閱讀

美陸軍新準則曝光 擬台海戰爭首日可立即投入作戰

美陸軍新準則曝光 擬台海戰爭首日可立即投入作戰
中國軍艦頻穿日本狹窄海峽 日專家示警：灰色地帶行動

中國軍艦頻穿日本狹窄海峽 日專家示警：灰色地帶行動
美國撤出第一島鏈？薛瑞福否認：正朝「相反方向」努力

美國撤出第一島鏈？薛瑞福否認：正朝「相反方向」努力
美軍司令：解放軍2027犯台預警仍有效 美強化印太部署

美軍司令：解放軍2027犯台預警仍有效 美強化印太部署

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱