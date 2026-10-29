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西班牙高鐵慘劇已64死 號誌故障控制中心仍下令放行後車致追撞

編譯江昱蓁／綜合報導
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西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，倖存乘客描述，當時一根鋼軌更從車廂底部一路刺穿...
西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，倖存乘客描述，當時一根鋼軌更從車廂底部一路刺穿到頂部，就像在切肉一樣。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙高鐵因號誌故障後仍放行列車，導致兩列高速列車追撞，釀至少64死、上百傷，運輸部已展開調查並停駛相關路線。

西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，導致至少64人死亡、上百人受傷，這是西班牙今年第二起重大鐵路事故，也是該國十年來傷亡最慘的鐵路意外。事故發生於當地時間上午8時54分，涉事列車分別為西班牙國營鐵路公司Renfe營運的AVE高鐵，以及民營業者Iryo營運的高速列車。當時Iryo列車由馬德里南下開往塞維亞，因號誌系統故障及後續列車放行決策，導致後方同方向行駛的Renfe列車疑未能及時煞車，從後方撞上，造成部分車廂出軌。

西班牙媒體報導，事故列車上的乘客描述，撞擊力道極其猛烈，餐車內的人被拋飛，有人四肢骨折，乘客更相互堆疊在一起。部分乘客從車窗爬出，倒臥在附近的田地裡。聽見撞擊聲的當地工人趕到現場，拿著急救箱協助傷者，也最先看見罹難者遺體。

西班牙托雷多省距馬德里以南約150公里處28日發生高鐵列車追撞事故，車廂嚴重斷裂...
西班牙托雷多省距馬德里以南約150公里處28日發生高鐵列車追撞事故，車廂嚴重斷裂墜落。救援人員於現場搜救。(路透)

乘客米格爾與數名同事同行，坐在其中一班列車後方車廂，說：「我們聽到一聲巨大的轟隆聲，接著是非常猛烈的撞擊聲，持續了十秒鐘，感覺列車好像就要出軌了。我們看到一列嚴重損毀的列車，我想那應該就是另一班列車。」

西班牙運輸部長普恩特表示，初步調查顯示，事故涉及號誌系統故障及後續列車放行決策。他已檢視事故重建資料，以及涉事列車與調度中心之間的通訊錄音。

普恩特指出，當日上午8時30分左右，連續式列車控制系統疑因通訊問題故障，導致超過60公里路段失去系統涵蓋，該路段六列列車因此自動停車。然而，鐵路基礎設施管理公司的控制中心約於8時36分下達人工指令，解除警示並讓列車恢復行駛。隨後，後方AVE列車行駛約25公里，撞上仍停駛中的Iryo列車。

普恩特質疑，當時不應下達恢復行駛的命令。他表示，即使號誌系統故障，列車重新啟動仍須遵守嚴格程序，包括採取「目視行車」方式，以每小時最高40公里的速度緩慢前進，而非以正常速度行駛。

事故發生後，西班牙已暫停馬德里與南部安達魯西亞地區之間的列車服務。總理桑傑士向罹難者、傷者及家屬致上慰問與支持。

西班牙預定11月底舉行提前大選，這起重大鐵路事故可能成為選戰議題。當前選戰氣氛已相當緊張，反對陣營持續質疑總理桑傑士領導的左派政府施政能力。事故發生後，各黨已暫停原訂競選活動。

精華 FAQ

  • 事故發生於28日上午，兩列高速列車在西班牙南部發生追撞，造成至少64人死亡、上百人受傷，並有車廂出軌，為該國十年來最慘重的鐵路事故。

  • 初步調查顯示，當時號誌系統因通訊問題故障，超過60公里路段失去涵蓋後自動停車；但控制中心約在8時36分下令解除警示、讓列車恢復行駛，最終導致後方列車追撞前車。

  • 事故後西班牙已暫停馬德里與安達魯西亞之間的列車服務，總理桑傑士與各黨也暫停競選活動。由於11月底將舉行提前大選，這起慘劇可能進一步衝擊執政評價。

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